Hennigsdorf

Wo früher im Wald die grüne DDR-Grenze verlief, ist heute Klettern angesagt: Der „Kletterpark Climb Up“ an der Ruppiner Chaussee 99 lädt ein. Motto: Fröhliche Ferienzeit – Einfach mal abhängen in Hennigsdorf. Auf rund 70 000 Quadratmetern Waldfläche warten auf Kletterfans zwölf Parcours der verschiedenen Schwierigkeitsgrade – von „sehr leicht“ bis „leicht“ über „mittel“ bis „schwer“. Der längste Parcours ist zehn Meter lang, der kürzeste misst etwa einen Meter. Am Ende jedes Parcours ist die Seilrutsche angesagt – hui, abwärts geht’s im Sausetempo – im Schnitt aus acht Metern Höhe.

Auch einen Parcours für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gibt es. „Er ist nur einen Meter hoch, so dass die Eltern mitlaufen können“, sagt Kletterpark-Inhaber Steve Piering (49).

Nala aus Berlin erkundet mit ihrer Mama den Kinder-Parcours. Er ist so niedrig, dass Eltern ihre Knirpse vom Boden mitlaufend sichern können. Quelle: Jeannette Hix

Doch bevor es ans Klettern geht, ist erstmal eine kurze Theorie-Einweisung angesagt. Denn ohne Handschuhe und eine Art Schlaufen-Karabiner-Ansammlung am Sicherheitsgurt geht gar nichts. „Schaut mal her!“, sagt der Coach, während die „Ich-möchte-gleich–klettern-Truppe“ gespannt die Ohren spitzt. „Grundsätzlich wird nach jeder Stufe, über die ihr in den Parcours klettert und außerdem auch oben im Parcours vor jedem neuen Schritt der Karabiner-Haken eingeklinkt. So seid ihr immer gesichert. Es sind so genannte korrespondierende Karabiner. Das heißt, wenn ein Karabiner geöffnet ist, bleibt der andere automatisch aus Sicherheitsgründen geschlossen.“

Gut gesichert sind auch die Knirpse, die im Kinderparcours klettern. Quelle: Jeannette Hix

Bei der Einweisung spitzen auch Jennifer (24) und Daniel (25) aus Halle die Ohren. Das junge Paar macht in Lindow (Ostprignitz-Ruppin) Urlaub. „Ich hab’ mich vorher schlaugemacht, was man im Land Brandenburg so alles unternehmen kann“, sagt Jennifer „Der Kletterwald in Hennigsdorf hat uns gleich gefallen.“

Nach der Theorie geht es für Jennifer und Daniel sowie die anderen Kletterfans wie Anja (39) und Sohnemann Moritz (7) in den Einweiseparcours. Dort wird geübt, was vorher theoretisch besprochen wurde. „Wir empfehlen ungeübten Kletterern, mit einem niedrigen Schwierigkeitsgrad zu beginnen. Steigern kann man sich dann immer noch“, sagt Steve Piering, der Kletterfans bequemes, geschlossenes Schuhwerk empfiehlt. „Mit offenen Sandalen hat man keinen Halt.“

Steve Piering (F.) hat mit seinem Kompagnon Frank Schreiber den Kletterwald in Hennigsdorf 2010 eröffnet. Quelle: Jeannette Hix

Jennifer, Daniel und die anderen Kletterfans haben sich inzwischen vom leichten Schwierigkeitsgrad in den mittelschweren Parcours „hochgearbeitet“. „Anfangs habe ich über die acht Meter Höhe geschmunzelt“, sagt ein junger Mann. „Aber als ich unterhalb der Baumkronen stand, sah es viel höher aus.“

Sicherheit geht über alles: nur nach einer Kurz-Schulung darf man hoch ins (Kletter-)Geäst. Quelle: Jeannette Hix

Von Parcours zu Parcours „tasten“ sich die Kletterfans vorwärts. Da wird auf Trittbrettern an senkrecht schwingenden Stahlseilen balanciert – immer gut gesichert und festhaltend am waagerechten Stahlseil. Wer schon versierter ist versucht, auf dem Wackeltrapez mit Seilschlaufen oder der Hängebrücke im Gleichgewicht zu bleiben. Da wird vorwärts und rückwärts gehangelt oder gesprungen. „Um vorwärts zu kommen, braucht man nicht nur Geschick, sondern auch Köpfchen“, sagt der Inhaber. „Man muss an vielen Stellen überlegen, wie das eine oder andere Hindernis zu überwinden ist.“

Gleich beginnt der Aufstrieg für Anja und Moritz aus Berlin. Quelle: Jeannette Hix

Im Mai 2010 war der Kletterwald in Hennigsdorf eröffnet worden. Bereits 2006 hatten Steve Piering und Kompagnon Frank Schreiber in Strausberg den ersten Kletterwald eröffnet, 2008 dann im Beelitzer Erlebnishof in Klaistow. Die zwei haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, Piering ist eigentlich studierter BWLer. Die Idee für den Kletterwald kam dem Vater von drei Töchtern bei einem Familienurlaub in Frankreich. „Da gab es auch einen Kletterpark und ich war davon begeistert“, sagt Steve Piering.

Gut gesichert von Trittbrett zu Trittbrett zu „laufen“, ist gar nicht so leicht. Quelle: Jeannette Hix

Allein in Hennigsdorf haben er und sein Kompagnon einen sechsstelligen Betrag investiert, um das Projekt in die Tat umzusetzen. Von der Treuhand habe man das Wald-Areal erworben.

Der Kletterwald ist täglich bis Oktober ab 10 Uhr geöffnet. Quelle: Jeannette Hix

In allen drei Kletterparks arbeiten insgesamt 40 bis 50 Leute. Ein Drittel davon sei fest angestellt. Offen ist der Park in Hennigsdorf ab März täglich von 10 bis 19 Uhr. „Wir haben bis Ende Oktober offen. Dann schließen wir, bevor es dunkel wird“, sagt Steve Piering. Kletterfans zahlen für zweieinhalb Stunden im Kletterwald 21 Euro (ermäßigt 12 Euro) inklusive Miet-Ausrüstung und Einweisung. Infos: www.climbup.de

Von Jeannette Hix