Festnahme in Oranienburg – Zusammenhang mit getöteter Oranienburgerin?

Oranienburg

Seit etwas mehr als einer Woche hält der Fall der getöteten 26-Jährigen aus Oranienburg die Menschen nicht nur in der Kreisstadt, sondern auch weit darüber hinaus in Atem. Am Dienstag vermeldete die Polizei offiziell, dass die Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen geführt hätten. Es gebe einen Anfangsverdacht. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung der Polizei habe es eine Festnahme jedoch, so die Polizei am Dienstagnachmittag, bislang nicht gegeben. Torsten Sauermann, leitender Staatsanwalt in diesem Fall, erklärte: „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen.“

Vorläufige Festnahme eines Mannes am Dienstagnachmittag

Am Abend dann wurde bekannt, dass in der Region ein Mann festgenommen worden sei. Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, erklärte am Dienstagabend auf MAZ-Nachfrage: „Ich kann bestätigen, dass wir heute in den Nachmittags- beziehungsweise Abendstunden einen Mann vorläufig festgenommen haben.“ Ob diese Festnahme im Zusammenhang mit dem Fall der getöteten Oranienburgerin stehe, könne sie weder bestätigen noch dementieren. Mit weiteren offiziellen Informationen der Polizei sei jedoch im Laufe des Mittwochs zu rechnen, kündigte Röhrs an.

Die Ermittlungen der Polizei in Oberhavel laufen nach dem Fund der gewaltsam ums Leben gekommenen 26-Jährigen auf Hochtouren. Quelle: Robert Roeske

Polizei sucht am Dienstag erneut rund am Fundort der Getöteten nach Spuren

Seit dem Fund der getöteten Frau im nahe Friedrichsthal gelegenen sogenannten ehemaligen Nazi-Bunker „Karo Ass“ am Montagabend (19. Juli) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Eine Obduktion der jungen Frau hatte ergeben, dass diese gewaltsam ums Leben gekommen war. Erst im Laufe des Dienstags (27. Juli) waren nahe des Tatortes Polizeitaucher im Einsatz gewesen, um nach weiteren Spuren in den anliegenden Gewässern zu suchen. Weitere Beamte suchten zudem den Bereich rund um den Tatort erneut nach Spuren ab.

Von Nadine Bieneck