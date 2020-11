Friedrichsthal

Die Feuerwehr als Männerdomäne – dieses Bild ist bei vielen Menschen noch immer fest verankert. Dass diese Meinung mittlerweile überholt ist, beweisen die Damen der Ortsfeuerwehr Friedrichsthal. Sechs Frauen versehen dort derzeit ihren Dienst – und dies äußerst erfolgreich.

Eine von ihnen ist Anna Frank (22). Die Mutter eines zweijährigen Sohnes hat ihre Ausbildung vor mittlerweile zwölf Jahren in der Jugendfeuerwehr begonnen. Sogar ihre Berufswahl wurde durch die Tätigkeit in der Feuerwehr beeinflusst. „Aktuell bin ich in der Ausbildung zur Notfallsanitäterin“, erzählt Anna Frank. Ihren Lkw-Führerschein bekam sie vom Feuerwehrverein gesponsert, auch eine Ausbildung zur Atemschutzgeräteträgerin hat sie mittlerweile absolviert.

Herausforderung: Balance zwischen Job und Ehrenamt

Unterstützung bekommt Anna Frank auch von Pauline Rzehaczek (20). Ihr Weg in der Feuerwehr begann 2014 in der Ortsfeuerwehr Malz. Mittlerweile hat die Oberfeuerwehrfrau ihre Grundausbildung durchlaufen und steht so für den aktiven Einsatzdienst zur Verfügung.

Die Dritte im Bunde ist Sarah Fuchs (19). Sie kann mittlerweile auf zehn Jahre Erfahrung in der Feuerwehr zurückblicken. „Aktuell bin ich als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte beruflich stark eingebunden, so dass ich nicht mehr so oft vor Ort sein kann wie ich es gern wäre“, bedauert sie.

Von Stefanie Fechner