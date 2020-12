Feuerwehr Lehnitz: „Wir befinden uns auf einem guten Weg“

Lehnitz

Einen Wechsel an der Führungsspitze verzeichnete die Ortsfeuerwehr Lehnitz am 1. Oktober, die Fäden der Wehrleitung laufen nun bei Marcel Kurb zusammen. „In diesem Jahr konnten wir bereits vier neue Kameraden verzeichnen, das ist toll“, freut er sich. So langsam würden sich auch die zuletzt sinkenden Mitgliederzahlen stabilisieren. „Wir wünschen uns aber natürlich weiterhin engagierte Unterstützung, sowohl im aktiven Dienst als auch in der Jugendfeuerwehr“, so Kurb.

Steckbrief Gründungsdatum: 1923 Wehrführung: Marcel KurbNadine Kurb Mitgliederzahl:38 Fahrzeuge: LF 20/16, KdoW, Mehrzweckboot Einsätze 2019:53 Anschrift:Mühlenbecker Weg 7, 16515 Oranienburg, OT Lehnitz Kontakt: 03301/20 15 44 Internet: www. feuerwehr- oranienburg.de

Die Jugendfeuerwehr soll in der kommenden Zeit ebenfalls neu strukturiert werden. „Es soll sich rumsprechen, dass wir eine gut funktionierende Jugendfeuerwehr haben“, bekräftigt der Lehnitzer. „Wir als Feuerwehr befinden uns auf einem guten Weg, wir hoffen einfach das Beste für das kommende Jahr“, erläutert Marcel Kurb. Ganz besonders freut den Feuerwehrmann eine gute Zusammenarbeit und ein „toller Zusammenhalt unter den einzelnen Ortsfeuerwehren der Stadt Oranienburg.“

Von Stefanie Fechner