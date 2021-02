Feuerwehr: Neubau des Zehlendorfer Gerätehauses hat Auswirkungen auf geplante Zusammenlegung

Oranienburg

Der Jubel unter den Kameraden in Zehlendorf dürfte am Montagabend groß gewesen sein: Wie schon im Dezember des Vorjahres stimmten die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung für den Neubau des Zehlendorfer Feuerwehrgerätehauses. Der Beschluss des Vorjahres wurde von der Stadtverwaltung aufgrund eines formellen Fehlers einkassiert, nun schafften die Stadtverordneten Tatsachen. Ein herber Rückschlag für die von Stadtwehrführer Sven Marten geplante Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf zur „Wache Ost“.

„Das hat natürlich Auswirkungen auf die Zusammenlegung, die jetzt eigentlich maximal noch zwischen Schmachtenhagen und Wensickendorf erfolgen kann“, erklärte Marten auf MAZ-Nachfrage. Dabei müsse man aber erst einmal schauen, welche Ziele damit erreicht werden können. „Dass da draußen aber etwas passieren muss, ist klar“, sagt der Stadtbrandmeister deutlich. Größtes Problem aller drei Wehren ist die Tageseinsatzbereitschaft. Dabei geht es vor allem um die Zeit und Stärke, mit der ein Einsatzort erreicht wird. „Binnen zehn Minuten muss jeder Bereich der Ortsteile mit einer Mindeststärke von sechs Einsatzkräften erreicht werden, so ist es vom Träger des Brandschutzes im Gefahrenabwehrbedarfsplan festgelegt“, erklärt Marten.

Konzept muss geprüft werden

In der Realität sehe dies allerdings für den Bereich Wensickendorf, Zehlendorf und Schmachtenhagen anders aus. „Betrachtet man die zeitkritischen Einsätze, also jene, in denen Personen in ihrer Gesundheit oder mit dem Leben bedroht sind, aus den Jahren 2018 bis 2020, so konnte das Ziel zwar 2018 zu 40 Prozent und 2020 zu 56 Prozent erreicht werden“, erläutert er. Dies sei aus seiner Sicht aber nicht zufriedenstellend, „etwa 85 bis 90 Prozent wären ein gutes Ergebnis.“ Daran, ist sich Marten sicher, ändert auch der beschlossene Neubau in Zehlendorf nichts.

Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten Quelle: Julian Stähle

Der Stadtbrandmeister muss nun prüfen, ob das vorgelegte Konzept auf die nunmehr zwei verbleibenden Ortswehren angepasst werden kann. „Da kommt es aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Wehren an. Fachlich hat das Konzept weiterhin seine Berechtigung, auch wenn der Neubau dort noch nicht erfasst ist.“ Fakt sei aber, dass sich im Bereich Gefahrenschutz keine Verbesserungen daraus ergeben. „Die Probleme bleiben auch mit Neubau bestehen.“

Konzept für die Zukunft

Um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden, plant das Konzept auch schon weit in die Zukunft. „Deswegen muss die Wache Ost wachsen können und ausbaufähig sein“, so Marten. Auch die mögliche Stationierung weiterer hauptamtlicher Kräfte solle mit dem Bau gegeben sein. „Da kommt es aber auch ganz darauf an, wie sich die Lage der ehrenamtlichen Feuerwehrleute weiterentwickelt“, erklärt der Stadtbrandmeister und verweist damit auf das Problem der fehlenden Mitglieder. „Das ist aber noch Zukunftsmusik. Solange es mit den freiwilligen Feuerwehren funktioniert, müssen wir es nicht umsetzen.“ Eine Stärkung des Ehrenamtes, so Marten, wäre auch mit dem Neubau der Wache Ost gegeben. „Es wäre mehr neue Technik vorhanden, auch ein Übungsgelände ist vorgesehen.“

„Wer fährt dann zum Einsatz raus?“

In die gleiche Kerbe schlägt Schmachtenhagens Ortswehrführerin Anja Klemer-Koch. „Es ist ja toll, dass Zehlendorf eine neue Wache bekommt – aber wer fährt dann zum Einsatz raus?“, fragt sie. Gleichzeitig stellt sie die politische Entscheidung zum Neubau in Frage. „Die Probleme der Zehlendorfer bestehen ja schon länger, und jetzt, wo es um die geplante Zusammenlegung geht, kommt das Thema wieder auf den Tisch“, findet sie deutliche Worte.

Ortswehrführerin Anja Klemer-Koch Quelle: ENRICO KUGLER

Fakt sei, dass die Feuerwehr ihrer Aufgabe – dem Brandschutz und der Gefahrenabwehr – verpflichtet sei. „Es wird ja auch keine Wache geschlossen, nur verlegt.“ Fakt sei, so Klemer-Koch, in Schmachtenhagen sei man pro Wache Ost. „Außerdem muss man bedenken, dass der Neubau ja auch erst für 2024 geplant ist. Da gehen noch mindestens drei Jahre ins Land.“ Am Ende hätten ja auch alle das gleiche Ziel: Einen Einsatz erfolgreich abarbeiten.

Freude in Zehlendorf ist groß

Freude herrscht dagegen bei der Zehlendorfer Ortswehrführerin Grit Bielicke. „Wir freuen uns natürlich und finden es gut, dass der damals gefasste Beschluss noch einmal bestätigt wurde“, sagt sie. „Ich finde es schade, dass man denkt, wir würden dem Fortschritt damit entgegen stehen, aber da müssen wir durch.“ Dass die Zusammenlegung damit vom Tisch ist, glaubt Bielicke aber nicht. „Für die Zukunft würde ich eine hauptamtliche Wache in Schmachtenhagen begrüßen, gerade um die Tageseinsatzbereitschaft zu gewährleisten“, erklärt sie.

Ortswehrführerin Grit Bielicke Quelle: Andrea Kathert

Da komme man vielleicht auch gar nicht drum herum, bezogen auf die Entwicklung des Ehrenamtes. Sie stellt auch das erklärte Ziel, schnellere Ausrückzeiten mit mehr Personal, in Frage. „Man muss ja auch den Weg bedenken, den Einsatzkräfte aus Zehlendorf und Wensickendorf nach Schmachtenhagen benötigen – und dann fahren wir möglicher Weise wieder zurück nach Zehlendorf?“, gibt sie zu bedenken. „Da wäre es“, so Grit Bielicke, „sinnvoller, alle drei Wachen gleichzeitig zu alarmieren.“

Feuerwehrtechnisches Zentrum soll kommen

Grund zur Freude haben allerdings alle Beteiligten bei einem weiteren Beschluss der Stadtverordneten vom Montagabend: Der Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) in der Germendorfer Allee Ecke Tiergartenstraße ist beschlossene Sache. „Das ist sehr positiv“, befindet Sven Marten. Das bisherige FTZ in Gransee sei schon lange nicht mehr zeitgemäß. „Für uns bedeutet das natürlich kurze Wege und Zugriff auf benötigtes Material.“ Mit dem darüber hinaus geplanten Übungsgelände am FTZ und den daraus resultierenden Möglichkeiten ergäben sich ganz neue Perspektiven.

Von Stefanie Fechner