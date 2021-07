Mit Martinshörnern und blinkenden Blaulichtern versammelten sich am Sonnabend die Feuerwehren der Einheit Ost vor dem Schloss in Oranienburg. Einer ihrer Kameraden ehelichte an diesem Tag seine große Liebe – klar, dass sich die Feuerwehrleute dafür etwas ganz besonderes einfallen ließen.