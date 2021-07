Feuerwehr Oranienburg: Was machen die Einsatzkräfte ohne Einsatz?

Oranienburg

Mit Blaulicht und Martinshorn bahnen sich die roten Feuerwehrfahrzeuge ihren Weg durch den dichten Innenstadtverkehr der Bernauer Straße. „Brandmeldeanlage“ haben die Männer als Stichwort von der Leitstelle bekommen. Schon auf der Fahrt zum Einsatzort rüsten sich die Einsatzkräfte aus, um an Ort und Stelle gleich handlungsfähig sein zu können. Ein Bild, das wohl jeder Oranienburger kennt – rücken die Hauptamtlichen Kräfte der Stadt Oranienburg doch durchschnittlich 600 bis 700 Mal in jedem Jahr aus. „Wenn keine größeren Einsatzlagen wie Stürme oder Hochwasser dazukommen“, schränkt es Jan Fielitz, stellvertretender Leiter der Hauptamtlichen Kräfte ein.

24 Stunden im Dienst der Oranienburger

Doch was machen die insgesamt 32 Beamten eigentlich, wenn sie nicht von Alarmgong und Funkmeldeempfänger auf Trab gehalten werden? „Zwischen 6.30 und 6.45 Uhr findet der Wachwechsel statt“, erklärt Michèl Müller, Leiter der ersten Wachabteilung. Daran schließt sich sogleich die Fahrzeug- und Geräteüberprüfung an. „Das ist eine kurze, aber intensive Prüfung der Arbeitsmittel, um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten“, so der 42-Jährige.

Die Zwischenleitstelle kann bei Großschadenslagen oder Unwettern unkompliziert in Betrieb genommen werden. Quelle: Enrico Kugler

Anschließend arbeiten die Männer in den ihnen zugeteilten Sachgebieten. „Atemschutztechnik, die Fahrzeuge, Bekleidung, Sanitätsmaterial – alles muss zu jeder Zeit in einem einsatzbereiten Zustand sein“, erläutert Jan Fielitz. Aber auch die Überprüfung der Funkgeräte oder die Pflege der Wache samt Anlage werden von den Beamten übernommen.

Alle Feuerfahrzeuge genau im Blick

Zwischen 8.30 und 9 Uhr nehmen die Einsatzkräfte ein gemeinsames Frühstück ein. Danach bilden sich die Feuerwehrleute oftmals gemeinsam fort oder arbeiten weiter, je nach Bedarf, in ihren Sachgebieten. Christian Schulze ist an diesem Tag verantwortlich für das Sachgebiet „Fahrzeuge“. Er kümmert sich um alles, was rund um ein Feuerwehrfahrzeug anfällt. „Termine zum TÜV, Ölwechsel, das behalten wir alles im Blick“, erklärt der 37-Jährige, der seit 2007 Bestandteil der Hauptamtlichen Kräfte ist.

Sämtliche Technik wird regelmäßig geprüft. Quelle: Enrico Kugler

Aber auch die Planung und Ausschreibung für neu zu beschaffende Fahrzeuge fällt in sein Aufgabengebiet. „Durchschnittlich rechnet man mit einer Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren pro Fahrzeug“, erläutert er. Und einmal im Monat nehmen er und seine Kollegen sich ein Fahrzeug ganz besonders intensiv vor. Dieses wird dann „auf Herz und Nieren“ – oder in diesem Falle auf Motoröl und Fahrgestell – geprüft.

Vom Stiefel bis zum Helm

In der Werkstatt gegenüber prüfen Stefan Dittmann und Fabian Gericke gerade eine Lieferung neuer T-Shirts für die Einsatzkräfte. „Wir sortieren sie und versehen die Shirts mit Nummern“, erläutert Stefan Dittmann, der erst seit Februar dieses Jahres zu den Hauptamtlichen Kräften gehört. „Wir versorgen alle Einsatzkräfte, egal ob hauptberuflich oder freiwillig, mit der notwendigen Bekleidung.“

Dazu zähle natürlich auch das Zubehör von Stiefel über Haltegurt bis zum Helm. Vor allem die Brandbekämpfungskleidung muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. „Die Pflege und Reinigung unserer Bekleidung übernehmen wir ebenfalls selbst.“

Stefan Dittmann und Fabian Gericke sorgen für einwandfreie Bekleidung. Quelle: Enrico Kugler

Während die Männer in den Werkstätten und Büros ihrem Tagesgeschäft nachgehen, kocht ein Kollege in der großen Küche für die ganze Truppe. „Schweinebraten steht heute auf dem Programm“, schmunzelt Michèl Müller nach einem prüfenden Blick in den Backofen.Von 12 bis 14 Uhr haben die Männer Zeit für das Mittagessen und Bereitschaftszeit. „Die ist für persönliche Belange flexibel nutzbar“, erklärt Jan Fielitz. Danach widmen sich die Einsatzkräfte wieder ihren Sachgebieten. „Es ist immer ein Spagat zwischen der täglichen Arbeit, dem Einsatzgeschehen und der Ausbildung“, fasst es der stellvertretende Leiter zusammen. „Es ist kein Tag wie jeder andere.“

An der Rutschstange geht es im Einsatzfall schnell in die Fahrzeughalle. Quelle: Enrico Kugler

Nach einer Kaffeepause um 15.30 Uhr findet der Dienstsport statt. „Körperliche Fitness ist das A und O für einen Feuerwehrmann“, sind sich Müller und Fielitz einig. Und: „Jeder muss alles können.“

Um dies zu gewährleisten, durchlaufen alle Feuerwehrleute der Hauptamtlichen Kräfte die gleiche Ausbildung, „B1“ genannt. Ein Jahr lang drücken die Einsatzkräfte die Schulbank, diverse Praktika inklusive. Nach der Laufbahnprüfung werden sie zu „Beamten auf Probe“, Ausbildungen zum Rettungssanitäter und Drehleiter-Maschinisten schließen sich an. Nach dem Abendessen haben die Männer ab 20 Uhr erneut Bereitschaftszeit. Die können sie im Bereitschaftsraum vor dem Fernseher, beim Tischtennis oder auf ihren Zimmern verbringen, bis die Nachtruhe ruft – vorausgesetzt, Alarmgong und Funkmeldeempfänger schweigen.

