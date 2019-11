Feuerwehr probt für den Ernstfall

Oranienburg

Es knackt und knirscht, während sich die hydraulische Rettungsschere immer tiefer in das Metall des Fahrzeugs schneidet. Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen daneben und beobachten konzentriert jede Bewegung, jede Reaktion des Fahrzeugs. Hinter dem Auto stehen weitere Feuerwehrmänner und sichern die Rettungsaktion ab.

Auch im Inneren des Fahrzeuges lauern Gefahren, über die sich die Einsatzkräfte am Sonnabend informieren konnten. Quelle: Stefanie Fechner

Seltene Gelegenheit für die Feuerwehr

Was klingt wie ein reales Einsatzszenario war am Sonnabend zum Glück nur eine Übung für den Ernstfall. Stadtbrandmeister Sven Marten und Markus Hußner, Geschäftsführer der Firma Ernst Recycling aus Oranienburg, haben diesen Termin gemeinsam organisiert. Markus Hußner stellt den Kameraden der Oranienburger Feuerwehr ein relativ neues Fahrzeug zur Verfügung. „Das ist ein Vorserienmodell“, erklärt er. „Es darf nach Herstellervorgaben nicht mehr verkauft werden, auch nicht in Ersatz- oder Einzelteilen. Die Verschrottung ist die einzige Möglichkeit“. Um dem Pkw noch einen Sinn mit auf seinen „letzten Weg“ zu geben, stellt ihn die Firma Ernst Recycling der Feuerwehr als Übungsmodell zur Verfügung. Auch andere Feuerwehren profitieren von den zur Verfügung gestellten Fahrzeugen, am Freitag war die Feuerwehr Tegel auf dem Gelände zu Besuch.

Die Kameraden konnten unter realitätsnahen Bedingungen üben. Quelle: Stefanie Fechner

Für Sven Marten und die 12 Einsatzkräfte ist das ein absoluter Glücksfall. „Wir haben leider nur ganz wenig Gelegenheit, unsere Technik und unser taktisches Vorgehen an so modernen Fahrzeugen zu testen“, erklärt der Stadtbrandmeister. Neun hauptamtliche Kräfte und drei Mitglieder der Ortsfeuerwehr Oranienburg Innenstadt testen sich und ihre Werkzeuge aus. „Neue Fahrzeuge haben auch immer andere Herausforderungen für die Einsatzkräfte“, weiß Marten zu berichten. „Wir müssen ja auch wissen ob unser Rettungsgerät mit Materialien wie Carbon oder Aluminium zurechtkommt“.

Datenschutz bremst Sicherheit aus

Außerdem verweist Sven Marten auf die Gefahren, welche die alternativen Antriebe wie Elektro und Hybrid mit sich bringen. „Bei Elektrofahrzeugen muss man dann einfach wissen, welche Teile des Autos nach einem Unfall unter Strom stehen könnten.“

Das hydraulische Rettungsgerät wurde an modernen Materialien getestet. Quelle: Stefanie Fechner

Theoretisch gäbe es auch eine Sicherheitsmaßnahme für die Einsatzkräfte, die aber durch den Datenschutz ausgebremst wird. So wäre es für die Leitstelle möglich, anhand des amtlichen Kennzeichens Informationen zu dem verunfallten Fahrzeug zu beziehen, etwa welcher Antrieb verbaut wurde. „Dies ist aber aus datenschutzrechtlichen Gründen zur Zeit nicht möglich“, bedauert Marten. In den nächsten Tagen werden die Feuerwehrleute die Übung auswerten. „Nur so können wir für den Ernstfall gerüstet sein“, so der Stadtbrandmeister.

Den Kameraden wurde voller Körpereinsatz abverlangt. Quelle: Stefanie Fechner

Von Stefanie Fechner