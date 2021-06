Feuerwehrausschuss Oranienburg: Kurze Tagesordnung bietet reichlich Zündstoff

Oranienburg

Am Mittwochabend tagte zum dritten Mal in diesem Jahr der Feuerwehrausschuss der Stadt Oranienburg. Die Tagesordnung präsentierte sich im öffentlichen Teil anfangs mit nur vier Tagesordnungspunkten. Doch auf Antrag von Ausschussmitglied Dirk Blettermann (SPD) wurde zusätzlich die kürzlich erfolgte Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Schmachtenhagen und Wensickendorf mit aufgenommen. „Wir haben als Feuerwehrausschuss keine Informationen über die Zusammenlegung bekommen“, begründete Dirk Blettermann.

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit gab es auch keine Fragen in der Einwohnerfragestunde, so dass der Ausschussvorsitzende Jörg Roitsch (Bündnis 90/Die Grünen) nahtlos zum dritten Tagesordnungspunkt übergehen konnte: Die bauliche Umsetzung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Zehlendorf.

Kein Neubau für Zehlendorf vor 2024

Schon die Formulierung des Tagesordnungspunktes stieß dem Stadtentwicklungsdezernenten Frank Oltersdorf auf. „Bevor es an die Umsetzung gehen kann – vorbehaltlich, dass die Kosten Eingang in den Haushalt finden – gibt es vieles im Bauamt, was auch Priorität hat“, konstatierte er. Die Planungskosten stünden für die Jahre 2022 und 2023 mit jeweils 32 500 Euro im Haushaltsplan. Man sei aber mit städtischen Flächen in diesem Bereich dürftig besetzt. „Die zur Verfügung stehenden Flächen müssen planungsrechtlich untersucht werden, da ist das Ergebnis offen“, führte er weiter aus. Er könne jetzt keinen Zeitpunkt nennen, wann die ersten Planungsschritte beginnen.

Die Zehlendorfer Einsatzkräfte um Ortswehrführerin Grit Bielicke kämpfen um ein neues Feuerwehrgerätehaus. Quelle: Andrea Kathert

Dies rief vor allem bei Anja Rosenow-Doil, die Zehlendorfs Ortsvorsteherin Heike Bartel vertrat, großen Unmut hervor. „Das heißt, wir kommen gar nicht zu einem Bau bis 2024?“, fragte sie in die Runde. Der Baubedarf in Zehlendorf stehe ja schon wesentlich länger fest. „Warum haben die Planungen nicht schon vorher begonnen?“, richtete sie ihre Worte an die Stadtverwaltung.

Frank Oltersdorf verwies darauf, dass tatsächlich schon Planungsmittel im Haushalt vorgesehen waren. „Aber mit dem Ansatz der Sanierung des bestehenden Gebäudes“, argumentierte er. Den Beschluss zum Neubau gebe es erst seit Dezember 2020.

„Wir haben nie von einer Sanierung in Zehlendorf gesprochen“

Diese Aussage des Dezernenten sorgte wiederum bei Dirk Blettermann für Redebedarf. „Das ist eine Legendenbildung!“, wandte er sich an Oltersdorf. „Wir haben nie von einer Sanierung in Zehlendorf gesprochen, und jetzt wird von der Verwaltung wider besseren Wissens anderes behauptet!“ Diesem Statement schloss sich auch Ausschussmitglied Grit Hörig (CDU) an. „Der Beschluss lautete immer auf Neubau, aber das wurde immer wieder versucht zu blockieren. Erst im jüngsten Haushalt stand wieder ,Sanierung’, das haben wir ändern lassen“, bekräftigte sie. Eine Erwiderung der Verwaltung gab es daraufhin nicht. Der Antrag von Nicole-Walter-Mundt (CDU), die zur Verfügung stehenden Grundstücke im nächsten Feuerwehrausschuss zu bewerten, wurde im Protokoll aufgenommen.

Dirk Blettermann, Stadtverordnetenvorsitzender und Ausschussmitglied, kritisierte die Stadtverwaltung scharf. Quelle: Nadine Bieneck

Zehlendorfer fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt

Dann wandte sich der Ausschuss der Zusammenlegung der Ortswehren Wensickendorf und Schmachtenhagen zur „Einheit Ost“ zu. „Wie wir schon bei der Vorstellung unserer Mitteilungsvorlage gesagt haben, war es unser Anliegen, die Ortswehren Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf in einer Feuerwache Ost mittel- bis langfristig zusammenzuführen, um den Brandschutz und die Gefahrenabwehr abzusichern“, erklärte Sozialdezernentin Stefanie Rose. Um dies auch trotz des beschlossenen Neubaus in Zehlendorf zu gewährleisten, seien die Ortswehrführer aus Wensickendorf und Schmachtenhagen aktiv auf die Stadtwehrführung zugegangen (MAZ berichtete).

Für Dirk Blettermann schien die Antwort wenig befriedigend zu sein. „Aus meiner Sicht fahren dort jetzt Züge aufeinander zu, die nicht nur Kollateralschäden verursachen, sondern am Ende mehr kaputt machen, als eine Feuerwehr wieder heil machen kann“, sagte er. Er habe den Eindruck, dass die Entscheidung der Ortswehrführer aus Schmachtenhagen und Wensickendorf „für Zehlendorf bedeutet: friss oder stirb“, fand er deutlich Worte. „Wir als Zehlendorfer wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte auch Anja Rosenow-Doil. Man habe nie gesagt, dass man nicht mit Schmachtenhagen und Wensickendorf zusammenarbeiten wolle: „Wir wollten immer nur das Gerätehaus im Ort behalten.“

Zusammenlegung war rein taktische Entscheidung

Weitere Gespräche, so erklärte es Stephan Liedtke, der an diesem Abend Stadtbrandmeister Sven Marten vertrat, werde es weiterhin mit Zehlendorf geben. „Es war eine rein taktische Entscheidung und deswegen auch nicht abstimmungswürdig“, erklärte er. Es folgte ein reger, zum Teil sehr emotional geführter Schlagabtausch innerhalb des Ausschusses, den erst Schmachtenhagens stellvertretender Ortswehrführer Oliver Koch etwas entschärfen konnte: „Wir haben auch nie gesagt, dass wir nicht mit Zehlendorf zusammenarbeiten wollen und lehnen den Neubau in Zehlendorf auch gar nicht ab“, stellte er klar. „Wir müssen da einfach die Kommunikation auf allen Seiten überprüfen. Ziel müsse es trotzdem sein, die Tageseinsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten, um den Bürgern helfen zu können.“

