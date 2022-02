Feuerwehreinsatz: Mann bei Wohnungsbrand in Oranienburg schwer verletzt

Oranienburg

Dichter Rauch drang am Donnerstagnachmittag (24. Februar) gegen 17 Uhr aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße zum Schlosspark. „Anwohner bemerkten den Qualm und einen ausgelösten Rauchmelder und alarmierten die Feuerwehr“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Da der 59-jährige Mieter der betreffenden Wohnung nicht auf klopfen und klingeln reagierte, verschafften sich die Kameraden der Oranienburger Feuerwehr Zutritt. „Sie retteten den bewusstlosen Mann und konnten den Entstehungsbrand löschen.“ Der 59-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort, um der Brandursache auf die Spur zu kommen: Offenbar war das Feuer in einem Wohnraum aufgrund des falschen Umgangs mit nachglimmenden Stoffen – etwa einer Zigarette – ausgebrochen. Die anderen Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

