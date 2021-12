Feuerwehreinsatz in Lehnitz: Kamin gerät in Brand

Lehnitz

Am Sonntag (26. Dezember) gegen 18.30 Uhr wurde im Lehnitzer Forstring ein brennender Kamin gemeldet. „Offenbar war aus bislang ungeklärter Ursache die Dämmung des Kamins in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte“, teilte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord mit.

Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz.

Von MAZonline