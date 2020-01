Oranienburg

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagvormittag (7. Januar) in der Sachsenhausener Straße. Der Fahrzeugführer eines Daimler wollte nach links auf einen Parkplatz in Höhe der Hausnummer 23 abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine hinter ihm fahrende 26-jährige Fahrerin eines Pkw Audi bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste ebenfalls ausrücken, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden und die Straße zu räumen.

Von MAZonline