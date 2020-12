Feuerwehrmann auf Wensickendorf: Mitgliedermangel wird zum Problem

Wensickendorf

„Advent, Advent, wer kommt wenn’s brennt?“ – so beginnt ein Gedicht, welches in diesen Tagen auf den sozialen Netzwerken die Runde macht. Dass die Antwort nicht immer einfach „die Feuerwehr!“ lautet, macht der Feuerwehrmann Paul Walter (29) aus Wensickendorf damit deutlich. „Zu wenige werden es sein, die für andere setzten ihr Leben ein“, heißt es im Gedicht weiter. Ein Thema, welches nicht nur die Brandschützer aus Wensickendorf betrifft sondern im gesamten Landkreis für Probleme sorgt. 16 aktive Kameraden sorgen aktuell für die Sicherheit der Wensickendorfer – zu wenig, sagt Paul Walter.

Das Gedicht in voller Länge:

Advent, Advent, wer kommt wenn’s brennt

Die Nummer der Feuerwehr ist schnell gewählt

Doch die Zahl der Kameraden auch leicht gezählt

Zu wenige werden es sein

Die für andere setzen ihr Leben ein

Hoch im Diskurs steht die Thematik

Doch was ist die Lösung der Problematik?

Zum Blaulicht kommen immer viele gerannt

Aber wer hilft tatsächlich bei einem Brand?

Zahlreiche schauen, filmen und noch mehr

In Not hilft jedoch nur die Feuerwehr

So einfach könnte die Lösung sein

Tritt in deine örtliche Feuerwehr ein!

Einsatzbereitschaft tagsüber oftmals schwierig

„Gerade tagsüber, also in der Zeit von 7 bis 17 Uhr, sieht es mit der Einsatzbereitschaft eher schlecht aus“, stellt er klar. Viele würden auswärts arbeiten, Schichtarbeiter gibt es unter den Kameraden nur wenige. So sei es auch schon vorgekommen, dass der 29-Jährige, der bei der Polizei beschäftigt ist, im Alarmfall allein vor dem Gerätehaus stand. „So kommt es durchaus vor, dass wir aufgrund von Personalmangel nicht ausrücken können“, benennt er das Problem klar. Darauf will er mit dem Gedicht aufmerksam machen, im besten Falle sollen damit auch neue Mitglieder generiert werden. Brisanz bekommt das Thema auch vor dem Hintergrund der Diskussion über die geplante Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf an einem gemeinsamen Standort in Schmachtenhagen.

Die Wensickendorfer Brandschützer bilden sich regelmäßig aus und fort, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Quelle: Feuerwehr Wensickendorf

„Ich stehe der Idee nicht abgeneigt gegenüber“, bezieht Paul Walter Position, sagt aber auch klar, dass er die Bedenken der Zehlendorfer durchaus verstehen kann. „Um dieser Zusammenlegung zu entgehen müssten wir aber dauerhaft einsatzbereit sein und dementsprechend viele Einsatzkräfte vorhalten.“ Im Falle der Wensickendorfer, die Einsatzfall ein Löschgruppenfahrzeug besetzten, wären dies 20 aktive Kameraden. „Jede Position auf dem Fahrzeug muss doppelt besetzt werden können, nur der Ortswehrführer und sein Stellvertreter sind davon ausgenommen“, erläutert er. Natürlich sei es von Vorteil, dass in der Regel die hauptamtlichen Kräfte der Stadt Oranienburg mit alarmiert werden. „Aber auch sie haben einen Anfahrtsweg von 15 bis 20 Minuten, bis sie bei uns sind.“ Außerdem könne es ja auch sein, dass diese in einem anderen Einsatz gebunden sind.

So einfach könnte die Lösung sein...

„Unser oberstes Ziel muss es sein, den Grundschutz sicherzustellen. Die Bürger müssen in angemessener Zeit Hilfe bekommen“, bringt es der 29-Jährige auf den Punkt. Auch auf ihrer Facebook-Seite informiert die Ortsfeuerwehr Wensickendorf regelmäßig über Ausbildungen und Einsätze. „Ziel war es, damit Verstärkung zu generieren, aber das klappt leider nur mittelmäßig“, bedauert der Feuerwehrmann. Woran es liegt, dass sich kaum noch jemand für das Ehrenamt engagieren will, kann er nur mutmaßen. „Viele begründen es mit fehlender Zeit“, erzählt er. Aber auch die Mentalität der Menschen habe sich verändert – mittlerweile sei sich jeder selbst der Nächste.

Brände, Unfälle, technische Hilfeleistungen: Die Feuerwehr ist immer zur Stelle, wenn Not am Mann ist. Quelle: Feuerwehr Wensickendorf

Und so heißt es im Gedicht auch abschließend: „So einfach könnte die Lösung sein, tritt in deine örtliche Feuerwehr ein.“ Wer sich für ein ehrenamtliches Engagement bei den Brandschützern engagiert, kann sich bei den Wensickendorfern jederzeit über die Facebook-Seite melden, aber auch die Städte und Gemeinden sind Ansprechpartner für eine Mitgliedschaft. „Mein Wunsch wäre es“, sagt Paul Walter, „dass im nächsten Jahr möglichst viele Plätze in der Umkleide belegt sind.“

Dass die Situation nicht nur den Wensickendorfern zu schaffen macht, zeigte auch das MAZ-Sonderheft „Feuerwehren“: Ein Großteil der Ortswehführer gab an, dass vor allem die Tageseinsatzbereitschaft Probleme bereitet. Allerorten hofft man auf den dringend benötigten Zuwachs.

Von Stefanie Fechner