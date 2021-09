Feuerwehrmann aus Wensickendorf heiratet: „Das war Gänsehaut-Feeling“

Wensickendorf

Wenn Feuerwehrleute ihre Einsatzkleidung gegen die Ausgehuniform tauschen, so hat das in der Regel einen ganz besonderen Grund. So geschah es auch am vergangenen Sonnabend, dass die Kameraden der Einheit Ost ausgehfein vor dem Schloss in Oranienburg Aufstellung nahmen, denn einer ihrer Kameraden ging den Bund der Ehe ein. Und die Brandschützer sind mittlerweile ausreichend hochzeitserprobt, ist doch René Daebel bereits der dritte Wensickendorfer Feuerwehrmann, der in diesem Jahr vor den Traualtar trat.

Seit 23 Jahren bei der Feuerwehr in Wensickendorf

„Seit 23 Jahren bin ich mittlerweile ehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv“, erzählt der 33-Jährige. Schon in der Jugendfeuerwehr schloss er sich den Brandschützern an. „Mein Opa, mein Papa und mein Bruder waren auch schon in der Feuerwehr“, erinnert er sich. Da sei die Leidenschaft für das Ehrenamt einfach übergesprungen. Neben seiner Frau Anika und dem gemeinsamen vierjährigen Sohn dreht sich für René Daebel auch beruflich alles um das Blaulicht.

Teamwork war ebenfalls gefragt. Quelle: Robert Roeske

„Ich bin bei der Berliner Feuerwehr angestellt“, erzählt er. Und daran ist seine frisch Angetraute nicht ganz unschuldig: „Sie wollte nicht mehr, dass ich mit schlechter Laune von der Arbeit komme“, berichtet der Wensickendorfer. So habe Anika kurzerhand ohne sein Wissen eine Bewerbung in seinem Namen an die Berliner Feuerwehr geschickt. „Damit hat sie ganz erheblich zu meinem Glück beigetragen“, sagt René Daebel rückblickend. Ein Problem mit seinem Beruf und seinem Hobby hat die 33-Jährige nicht. „Sie hat mich so kennen gelernt.“

Der Weg zur Hochzeit war weit, wie der Wensickendorfer erklärt. „Wir kennen und schon seit 22 Jahren, hatten aber elf oder zwölf Jahre Funkstille.“ Über Anikas Bruder kam der Kontakt wieder zu Stande, und die beiden trafen sich, „um mal wieder den Kontakt aufzufrischen.“

Nach dem Standesamt schritt das Paar durch den Schlauchbogen. Quelle: Robert Roeske

Dass es beim gemeinsamen Kaffee vor etwas mehr als fünf Jahren gleich so funken würde, damit hätten sie beide nicht gerechnet, erzählt René. Am 2. Oktober 2019 macht er seiner Anika während einer Veranstaltung bei der Feuerwehr einen Heiratsantrag, der nun am Sonnabend vollzogen wurde.

„Das war selbst für mich absolutes Gänsehaut-Feeling“

Dass die Feuerwehrkameraden etwas organisiert hatten, daran hegte René Daebel keinen Zweifel. „Es war ja nicht die erste Feuerwehrhochzeit. Aber es ist noch mal etwas ganz anderes, wenn es einen selbst betrifft.“ Und so warteten die Kameraden schon mit ihren Fahrzeugen vor dem Schloss, als das frisch vermählte Paar nach der Trauung wieder vor die Tür trat.

Anja Klemer-Koch überreichte stellvertretend für die Einheit Ost ein Geschenk an die Frischvermählten. Quelle: Robert Roeske

Das Paar durchschritt einen Schlauchbogen, bevor es mit der Drehleiter in luftige Höhen ging. „Danach hat uns die Feuerwehr in Kolonne zurück nach Wensickendorf begleitet“, schwärmt er. „Das war selbst für mich absolutes Gänsehaut-Feeling.“ Auch Anika sei „völlig geflasht“ gewesen. „Sie kannte das so noch nicht, es war ein wahnsinniges Erlebnis.“

Mit der Drehleiter ging es in luftige Höhen Quelle: Robert Roeske

Ihren großen Tag feierte das Paar anschließend mit Familie, Freunden und Bekannten und natürlich den Kameraden im Gasthof Niegisch in Schmachtenhagen. Von der Wehrführung der Einheit Ost, vertreten durch Anja Klemer-Koch aus Schmachtenhagen und den Kameraden erhielt das Brautpaar den obligatorisch bedruckten Schlauch und Blumen. Das Geschenk wird sicher einen Ehrenplatz bei Familie Daebel finden.

Von Stefanie Fechner