Filmpalast Oranienburg flimmert mit Rekord ins Jahr 2020

Der Fantasy-Film „Frozen – Die Eiskönigin 2“ brachte dem Team vom Filmpalast Oranienburg in nur gut einem Monat über 1500 Frozen-Fans – und somit so viele Besucher wie noch nie in diesem Zeitraum. Einige kleine Zuschauer kamen sogar als Cosplayer und hatten sich als Eisfee verkleidet.