Filmprofis erklären in Velten und Oranienburg Geheimnisse des Filmemachens

Oranienburg/Velten

Eine Geschichte erzählen kann fast jeder – die große Kunst besteht darin, eine Geschichte richtig gut zu erzählen! So, dass sie spannend, berührend oder lustig ist, dass an den richtigen Stellen mitgefiebert, geweint und gelacht wird. Mit dieser Kunst beschäftigt sich Jens Becker, Professor im Studiengang „Drehbuch/Dramaturgie“ an der Filmuniversität Babelsberg. Er kommt innerhalb der Veranstaltungsreihe „Junge Filmuni on Tour“ nach Oranienburg und hält für junge Filmfans einen Vortrag.

Jens Beckers Diplomfilm wurde 1991 für den Studenten-Oscar nominiert; seitdem ist er als Autor und Regisseur tätig, hat Spielfilme ebenso inszeniert wie Dokumentarfilme, an zwei Hochschulen gelehrt und unter anderem ein Sachbuch zur Dramaturgie veröffentlicht.

Der Drehbuch-Professor wird in seinem Vortrag in Oranienburg anhand des Films „Harry Potter und der gefangene von Askaban“ anschaulich erklären, wie Filmgeschichten typischerweise aufgebaut sind, führt Fachbegriffe aus der Dramaturgie ein und stellt einige Kniffe erfahrener Drehbuchautoren vor, mit denen diese etwa für Spannung sorgen. Die Oranienburger Veranstaltung ist vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren gedacht, die sich selbst fürs Filmemachen oder allgemein für das Schreiben von Geschichten interessieren. Sie ist für Samstag, 21. August, von 15.30 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek in Oranienburg geplant.

Mit visuellen Effekten die Superhelden noch besser in Szene setzen

Der Vortrag in Velten am Sonnabend 14. August.von 15.30 bis 17 Uhr zum Thema „Visuelle Effekte im Hollywood-Kino“ richtet sich dagegen an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren und ihre Familien, aber auch alle anderen filminteressierten Menschen.

Hier können die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen des Filmemachens werfen und mehr darüber erfahren, wie Spezialisten für visuelle Effekte an ihren Computern fantastische Filmwelten erschaffen.

Wenn ein Superheld sich verwandelt und seine Kräfte einsetzt, ein mächtiger Drache durch seine finstere Höhle kriecht oder ein Drehort so aussehen soll wie vor 100 Jahren, dann ist mal wieder das Spezialwissen von Professor Michael Lankes und seinen Kollegen gefragt! In seiner Vorlesung gibt er den jungen Filmfans einen Einblick in die vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von visuellen Effekten und zeigt den Vergleich vor und nach der digitalen Bearbeitung von Szenen: Mal ist den Zuschauern sofort klar, dass sie es mit Filmtricks zu tun haben – und mal sind die Effekte so besonders gut gelungen, dass man sie gar nicht mehr bemerkt. Auch auf die Frage, was eigentlich genau der Unterschied zwischen visuellen Effekten und Spezialeffekten ist, hat er eine Antwort! Michael Lankes erzählt, wie man dazu kommt, in diesem Berufsfeld zu arbeiten, was dabei besonders viel Spaß macht oder warum es auch mal herausfordernd sein kann. Eine Überraschung hat er auch noch im Gepäck!

Anmeldungen zu den kostenlosen Vorlesungen sind ab sofort möglich und wegen des begrenzten Platzangebots auch notwendig! Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Projekt finden sich auf der Webseite der Kinderfilmuni: www.kinderfilmuni.com. Sollte die Veranstaltung aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen nicht in Velten stattfinden können, wird sie in den digitalen Raum verlegt und als Ersatz ein Live Stream angeboten. In diesem Fall werden alle angemeldeten Teilnehmer rechtzeitig per E-Mail informiert.

Seit 2007 können junge Filmfans aus Potsdam, Berlin und Umgebung bei den Veranstaltungen der Kinderfilmuniversität Babelsberg ein wenig Hochschulluft schnuppern und einen Blick hinter die Kulissen des Filmemachens werfen.

Von MAZonline