Finanzausschuss: Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband stellt sich der Kritik

Oranienburg

Seit geraumer Zeit streben die drei Oranienburger Ortsteile Wensickendorf, Schmachtenhagen und Zehlendorf einen Austritt aus dem Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband ( NWA) an und wollen an das Oranienburger Stadtnetz angeschlossen werden ( MAZ berichtete). Ein dahingehender Prüfauftrag wurde an die Stadtverordnetenversammlung gestellt. Am Donnerstagabend stellte sich nun Matthias Kunde, Verbandsvorsitzender des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes, im Rahmen des Oranienburger Finanzausschusses den Ausschussmitgliedern.

NWA wünscht sich bessere Kommunikation mit den Ortsteilen

„Wir wissen das die drei Ortsteile einen Austritt anstreben und dabei vor allem drei Kritikpunkte anbringen. Wir verstehen als NWA aber nicht, dass nun die große Keule „Austritt“ herausgeholt wird und nicht mit uns darüber gesprochen wurde “, begann Matthias Kunde seinen Vortrag. Als die drei Kritikpunkte gelten mangelnder Versorgungsdruck vor allem in den Sommermonaten, keine notwendige Bereitstellung von Löschwasser und die mobile Entsorgung von Schmutzwasser. Matthias Kunde stand den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort und beantwortete auch Fragen zu den Kritikpunkten.

Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen geplant

Zum Thema „mangelnder Versorgungsdruck“ teilte Matthias Kunde unter anderem folgendes mit: „In den vergangenen Jahren wurden teilweise 1000 Liter Wasser pro Grundstück und Tag verbraucht in den Sommermonaten, was zu einem Versorgungsdruck vor allem in der Zeit von 17 bis 21 Uhr führt. Vor allem die Bewässerung der eigenen Gärten stand da im Vordergrund.“ Matthias Kunde teilte des Weiteren mit, dass bereits im Jahre 2018 ein Investitionsplan seitens des NWA angeregt wurde für die kommenden Jahre bis ins Jahr 2022. „Ein Teil wurde davon bereits umgesetzt. Eine Zulieferleitung aus Prenden ist vor dem Abschluss, zudem entsteht eine Druckerhöhungsstation in Stolzenhagen, die bis zum Frühjahr 2021 fertig sein soll.“

NWA für Brandschutz nicht verantwortlich

Zum Thema „keine notwendige Bereitstellung von Löschwasser“ äußerte sich Matthias Kunde folgendermaßen: „Träger des Brandschutzes ist immer die Kommune. Und da die Kommune dies nicht an uns abgegeben hat, sind wir als NWA nicht für den Brandschutz verantwortlich.“ Generell zeigte sich Matthias Kunde gesprächsbereit als Vertreter des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverbandes. Das Thema dürfte bei weitem noch nicht beendet sein. „Auch bei der mobilen Entsorgung des Schmutzwassers streben wir Veränderungen an“, erklärte Matthias Kunde abschließend.

Von Knut Hagedorn