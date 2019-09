Es war ein heißes Eisen, welches die Mitglieder des Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport aus Oberhavels Kreistag am Montagabend in ihrer Sitzung anzufassen hatten: Debattiert wurde über die Erweiterung der Zügigkeit an fünf Gymnasium im Kreis für das kommende Schuljahr 2020/21. Nicole Walter-Mundt (CDU) machte klar, dass nach wie vor auch zu den Ober- und Gesamtschulen im Kreis enormen Handlungsbedarf gibt.