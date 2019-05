Oranienburg/Löwenberg

Mit wachem Blick beobachtet Ulrich Drasché die Trainingseinheiten, gibt klarformulierte Kommandos und auch Tipps und Ratschläge. Und dieser Mann weiß, wovon er spricht. Seit 16 Jahren leitet der Oranienburger den Fußball-Stützpunkt für Nachwuchstalente des Deutschen Fußball-Bundes in Löwenberg, seit nunmehr 25 Jahren ist Drasché Trainer.

Fabian Holland, Martin Männel und Co. gingen durch die Drasché-Schule

Nahezu jedes Fußballtalent des hiesigen Fußballkreises hatte Ulrich Drasché als seinen Auswahltrainer. Seit 1996 leitete er die Auswahlmannschaften des Kreises, sechs Jahre später wurde er Chef des neuinstallierten DFB-Stützpunktes. „Jugendarbeit ist schon mein Steckenpferd. Ich habe auch viele Jahre in Oranienburg und Borgsdorf Nachwuchsmannschaften betreut“, so Drasché. Mit Fabian Holland, Martin Männel, Arne Feick und Sebastian Mielitz sind auch einige aktuelle Profifußballer durch seine Schule gegangen. „Natürlich macht das einen stolz, wenn es Jungs in den Profibereich schaffen. Entscheidend ist dabei immer der Wille, man muss das alles wollen“, so der ehemalige Leistungssportler, der häufig im Judo seine Erfolge feierte. Eine Veränderung des Fußballes kann Drasché dabei nicht feststellen. „Ich glaube, es gab früher Jungs, die wollten und haben alles für die Weiterentwicklung getan. Die gibt es auch heute noch genauso.“ Mit den meisten hat der Oranienburger auch heute noch Kontakt. „Ich versuche schon die Werdegänge meiner Jungs zu verfolgen, aber das ist nicht immer einfach, denn es sind einfach sehr viele. Aber wenn man sich mal über den Weg läuft, freut man sich und hält immer ein kleines Schwätzchen.“

Ulrich Drasche. Quelle: Sebastian Morgner

Als „harten Hund“ bezeichnet sich Drasché selbst, was für ihn aber nichts mit Strenge zu tun hat. „Ich versuche, das Maximale aus den Jungs herauszuholen. Da ich selbst im Leistungssport aktiv war, weiß ich ganz gut, was man dafür braucht, um sich dort zu etablieren.“

Löwenberg ist inzwischen so etwas wie die zweite Heimat für Drasché geworden und er fühlt sich dort auch sichtlich wohl. Ans Aufhören denkt er dabei noch lange nicht. „Darüber mache ich mir keine Gedanken. Die Arbeit macht mir Spaß und ich denke, der richtige Zeitpunkt kommt dann schon von ganz alleine. Das braucht man nicht steuern.“ Wichtige Stützen für Drasché in Löwenberg sind seine beiden Mitstreiter Thomas Czerwionka und Jens Schewe. „ Thomas ist wie ich auch Stützpunkttrainer und ist ein ganz feiner Mensch und fachlich herrvorragender Trainer. Dazu ist er auch fußballverrückt, was man natürlich dazu braucht. Auch Jens Schewe hilft uns in unserer Arbeit sehr.“

Ulrich Drasche und Thomas Czerwionka (l.). Quelle: Sebastian Morgner

Besondere Momente in seiner langen Zeit als Förderer der Talente hat Drasché nicht sofort parat, dafür gebe es zu viele schöne Erinnerungen. „Jeder Jahrgang ist etwas Besonderes für sich. Sicherlich gibt es dann auch mal Ausnahmejahrgänge, wie zum Beispiel der 1988er, wo jetzt halt einige Jungs im Profibereich sind.“ Ab und zu wünscht sich der Stützpunkttrainer noch einen Tick mehr Verständnis und Unterstützung der Vereine. „Jeder Verein sollte seinen Talenten den Rücken stärken. Wir sind keine Konkurrenz zu den Vereinsmannschaften. Junge Spieler, die zu uns an die Stützpunkte kommen, haben sich bewusst dazu entschieden, sich weiterzuentwickeln. Da gilt es, sie bei allem zu unterstützen.

Mit wachem Blick fürs Detail: Ulrich Drasché Quelle: Christoph Brandhorst

Am 3. Juni wird Drasché mit seinen Mitstreitern in Zehdenick vor Ort sein, um dort ein Sichtungstraining des Jahrgang 2009 durchzuführen. Und wer weiß, vielleicht sind ja auch dort wieder Talente mit dabei, die in ein paar Jahren dann im Profifußball ihre Visitenkarten hinterlassen. Und alle vereint, dass sie durch die Trainingslehre von Ulrich Drasché gingen.

Von Knut Hagedorn