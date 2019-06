Oberhavel

Mit vier spannenden Bewerbungen junger Tüftler wird sich die Preisjury des Innovationsförderpreises Oberhavel in den nächsten Wochen auseinandersetzen. Am Wettbewerb um die Auszeichnung haben sich zwei Einzelbewerber und zwei Teams aus dem Landkreis beteiligt.

Im Rennen mit Veranstaltungs-App

Eric Dubs aus Oranienburg bewarb sich mit seiner Veranstaltungs-Organisations-App „pered“, mit der er beim Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren „Schule der Löwen“ den 2. Platz belegt hatte. Im Gegensatz zu konkurrierenden Applikationen bietet die App das Planen und Organisieren von Veranstaltungen auf einer neuen Ebene an.

Der zweite Einzelbewerber, Rungeschüler Niklas Mohrin aus Grüneberg, setzte sich mit der Visualisierung des Franck-Hertz-Versuches auseinander. Er entwickelte ein Programm zur grafischen Darstellung des Experimentes mit veränderlichen Variablen. Der Franck-Hertz-Versuch trug zur Fortentwicklung der Quantenmechanik bei. Mit dem entwickelten Programm können Schülerinnen und Schüler das Experiment selbst durchführen, erleben und verstehen.

Granseer im Team

Der RoboterTechnikClub (RTC) Gransee vom Strittmatter-Gymnasium sowie die evolution bots – eine Arbeitsgemeinschaft der Siemensschule Gransee und der Begabtenförderung des Landkreises Oberhavel – bewarben sich mit von ihnen entwickelten Robotern. Das RTC-Team hat den autonomen Roboter „CIMON-Alexa auf Rädern“ mit Sprachkommunikation und Bilderkennung entwickelt, der über angelernte Sprachbefehle kommuniziert. Er kann per Kamera die Umgebung analysieren und erkennt die Position der zu unterstützenden Person. Mit dem Roboter nahm das Team auch am diesjährigen RoboCup teil und hat sich aktuell mit einem 2. Platz im Bundeswettbewerb erfolgreich für die Europameisterschaft in Hannover qualifiziert.

Mit ihrem Modell „Dobby – the house ELF (Evolutionary Life Facilitator)“ nahm das Team evolution bots bereits 2018 ebenfalls erfolgreich an der Europameisterschaft in Italien teil und belegte dort den 2. Platz. „Dobby“ ist ein Hausroboter, der in verschiedenen Situationen dem Bewohner Hilfe bietet und ihn unterstützt.

Die Preisverleihung wird im Herbst 2019 in einem feierlichen Rahmen erfolgen.

Von MAZonline