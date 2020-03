Das neuartige Coronavirus ist vor allem für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen bedrohlich, da können alltägliche Gänge in den Supermarkt, zur Apotheke oder zur Post zur Gefahr werden. Der FSV Forst Borgsdorf will diese Menschen in der Fußball-Zwangspause mit Botengängen unterstützen – und hofft, dass die Aktion Nachahmer in Oberhavel findet.