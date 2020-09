Oranienburg

Nach den Entschärfungsmaßnahmen auf dem Gewerbegrundstück Lehnitzstraße 73 in Oranienburg im Juni 2019 wurde nun mit der Untersuchung von Restflächen im gleichen Gebiet begonnen. Es wurde eine Oberflächensondierung zur Identifikation großkalibriger Abwurfmunition durchgeführt. Im Ergebnis müssen nun die festgestellten oberflächennahen Messstörungen geöffnet und charakterisiert werden. Der Fund eines intakten Bombenblindgängers kann nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Fall würde in kürzester Zeit ein Sperrkreis eingerichtet. Die Arbeiten der Kampfmittelräumfirma beginnen am Montag, 7. September 2020 und dauern voraussichtlich circa drei Wochen. Zuletzt wurde im Inselweg im Ortsteil Lehnitz ein metallischer Gegenstand festgestellt im Erdreich, Vorkehrungsmaßnahmen laufen bereits seitens der Stadt.

Von MAZonline