Fortlife statt Fortnite: Ferienspaß am Puls der Zeit

Germendorf

Begriffe wie „Skin“, „epischer Sieg“ oder „Battle-Pass“ sind vielen Jugendlichen mehr als präsent, Eltern dagegen ein Graus. Das Online-Videospiel „Fortnite“ ist sehr beliebt bei Teenagern und Mittelpunkt eines Ferienworkshop, den Sozialpädagogische Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Oranienburgs in Kooperation mit verschiedenen Trägern über zwei Wochen in Germendorf angeboten haben. Angekoppelt an die Leidenschaft der Jugendlichen für das Videospiel wurde die digitale Erlebniswelt in das echte Leben überführt.

Ferienspaß in Germendorf. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Insgesamt 40 Kinder im Alter von zehn und dreizehn Jahren nahmen in zwei Wochen am Ferienworkshop “Fortlife“ teil. „Für die Jugendlichen steht der Spaß im Vordergrund, aber wir haben auch drei klare Regeln: Fairspielen, Sicherheit als oberstes Gebot und Spaß haben“, erklärt Bettina Böcker, seit drei Jahren Sozialarbeiterin an der Grundschule Germendorf. „Wir hatten im Vorfeld 60 Anmeldungen, entschieden uns den Workshop daher zwei Wochen und nicht wie geplant nur eine Woche anzubieten, mit dann jeweils mit 20 Kindern“, zeigt sich Frauke Pauker vom ImPuls e. V. begeistert über die Nachfrage.

Weitere MAZ+ Artikel

Bettina Böcker, Sozialarbeiterin an der Grundschule in Germendorf. Quelle: Robert Roeske

Fünf Tage verbrachten die Jugendlichen knapp acht Stunden im Ferienworkshop. Dabei wurde gebastelt, Tänze einstudiert und die Teamfähigkeit geschult. Am Freitagnachmittag durften die Kinder dann zum Abschluss auf eine Wiese in Germendorf und das Finalturnier vor den dann anwesenden Elternteilen bestreiten. „Wir wollen den Kindern auch aufzeigen, dass einige im Videospiel gezeigte Sequenzen einfach nicht der Realität entsprechen“, so Bettina Böcker. Unter der Woche bekamen die Kinder Besuch vom Bogenschützenverein und dem Revierpolizisten, beides wurde von den Jugendlichen mit großem Interesse aufgenommen.

Ferienspaß in Germendorf. Quelle: Robert Roeske

Die anwesenden Fachkräfte, die alle im Arbeitskreis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit vernetzt sind, fördern in diesen fünf Tagen fast unbemerkt von den Jugendlichen grob- und feinmotorische Fähigkeiten, die Kreativität sowie Konzentrations- und Koordinierungsfähigkeiten. „Die Kinder sind jeden Tag aufs Neue begeistert und genießen die etwas andere Sichtweise auf das Videospiel. Ich liebe dieses Projekt einfach“, ist Bettina Böcker begeistert. Um nach vollbrachter, künstlerischer Arbeit auch gestärkt für den Nachmittag zu sein, kochten die anwesenden Fachkräfte in der Schulküche der Germendorfer Grundschule für die Kinder. „Der Aufwand an Personal ist schon immens, wir haben pro Woche acht Fachkräfte und zwei Praktikanten vor Ort“, beschreibt Frauke Pauer und ergänzt: „Auch wenn es natürlich sehr anstrengend ist für alle, ist es eine große Freude, die Kinder so strahlen zu sehen.“

Ferienspaß in Germendorf. Quelle: Robert Roeske

Bereits im Vorjahr wurde das Projekt erstmals durchgeführt. „Einige Jugendliche sehen das Videospiel nach unserem Workshop mit anderen Augen“, so Bettina Böcker. Zudem möchte man die Kinder- und Jugendlichen auch vor Gefahren des Internets und den Umgang mit ihm warnen. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass das, was einmal im Netz ist, dort nie wieder verschwindet“, so Frauke Pauer.

Von Knut Hagedorn