Frank-Walter Steinmeier besucht das Recycling-Unternehmen Grunske in Germendorf

Germendorf

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) besuchte am Mittwochvormittag das Germendorfer Entsorgungsunternehmen Grunske. Sein Hauptanliegen war es, mit den dortigen Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. „Meine Frau und ich setzen uns schon seit vielen Jahren dafür ein, dass die duale Ausbildung einen höheren Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung bekommt“, erklärte Steinmeier. „Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist die Sorge vieler junger Leute groß, dass das Lehrstellenangebot zurück gefahren wird. Deshalb rufe ich die Betriebe dazu auf, an ihren Ausbildungsstrukturen auch jetzt festzuhalten.“

Anfrage erreichte das Unternehmen vor zwei Monaten

Die Grunske Metall-Recycling GmbH & Co. KG bildet Kreislauf-Abfallwirtschafter, Berufskraftfahrer und Bürokaufleute aus. Das Gelände in Germendorf ist rund zehn Hektar groß, hinzu kommen noch mehrere Außenlager. Vor etwa zwei Monaten erreichte die Firma die Anfrage für den Besuch von Frank-Walter Steinmeier. „Da waren wir natürlich überrascht, haben es aber durchweg positiv aufgenommen“, sagt Betriebsleiter Martin Hahn-Lambert. „Schlaflose Nächste musste vor dem Besuch niemand in der Firma haben. Wir kriegen ja öfter mal Besuch, zeigen uns gerne und haben auch nichts zu verbergen“, erklärt er. Die Prozesse liefen auch während Steinmeiers Anwesenheit weitestgehend normal. Nur die über 90 Dezibel laute Metallrecyclingmaschine wurde ausgeschaltet und lief nur kurz zu Demonstrationszwecken. Auch Zulieferer wurden für die Vormittagsstunden nicht bestellt, damit möglichst wenig Verkehr auf dem Gelände war. Der Bundespräsident ließ sich über das riesige Areal führen, durfte Maschinen und Anlagen des 165 Mitarbeiter zählenden Unternehmens bestaunen.

Müll fällt immer an, auch während der Pandemie

Die Abfallwirtschaft habe jetzt in der Pandemiezeit eine noch größere Bedeutung bekommen, erklärte der Bundespräsident. „Viele machen sich keine Gedanken über die Menschen, die den Müll entsorgen und recyceln. Aber jetzt in den vergangenen Monaten seit März, ist einigen doch aufgefallen, wie wichtig diejenigen sind, die den Müll beseitigen. Obwohl vieles geschlossen ist – wie Theater und Gaststätten – Müll fällt weiterhin an.“ Die Vorteile, bei Grunske in die Ausbildung zu gehen, sind vielfältig. Die meisten nehmen auf jeden Fall ein geschärftes Bewusstsein für Umwelt und Natur mit.

Von Wiebke Wollek