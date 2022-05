Franz-Bobzien-Preis 2022: Das sind die Gewinner

Sachsenhausen

Mucksmäuschenstill war es im Veranstaltungsraum der Gedenkstätte Sachsenhausen, kaum ein Atemzug war zu vernehmen. Einige Gäste konnten ihre Tränen nicht mehr verbergen, die auf der Bühne stehenden Künstlerinnen wollten es nicht. Der Auftritt einiger Künstlerinnen aus der Ukraine bei der Verleihung des Franz-Bobzien-Preises an das Dokumentartheater Berlin war hoch emotional und aktueller denn je.

Franz-Bobzien-Preis 2022: Neuer Bewerbungsrekord

Zum mittlerweile siebten Mal wurde durch die Stadt Oranienburg, die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen der Franz-Bobzien-Preis verliehen. Alle zwei Jahre wird dieser mit 3000 Euro dotierte Preis von einer hochrangigen Jury vergeben. Am Sonntagvormittag zum ersten Mal seit 2018 wieder in einem größeren feierlichen Rahmen. „Wir waren im Vorfeld schon etwas skeptisch, wie viele Bewerbungen wir inmitten der Corona-Pandemie erhalten werden. Am Ende waren es 36 qualitativ hochwertige Bewerbungen – so viel wie noch nie. Das zeigt, dass sich der Franz-Bobzien-Preis absolut etabliert hat, was uns natürlich sehr freut“, berichtete Stadt-Dezernent Christoph Schmidt-Jansa, der den an Corona erkrankten Bürgermeister Alexander Laesicke vertrat.

Schülerinnen und Schüler aus Berlin wurden mit Platz drei geehrt. Quelle: Knut Hagedorn

Von den 36 eingegangen Bewerbungen kamen 23 aus Brandenburg und 13 aus Berlin. „Demokratie, Respekt, Frieden und Freiheit sind selbst 2022 keine Selbstverständlichkeit, was gerade der ungerechtfertigte Angriffskrieg in der Ukraine beweist“, erklärte Laudator Steffen Weber, Staatssekretär aus dem brandenburgischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Die Gedenkstätte Schlieben Berga wurde mit Platz zwei geehrt. Quelle: Knut Hagedorn

Den Hauptpreis erhielt das Dokumentartheater Berlin, für ein Erinnerungsstück über die Gräueltaten in der Schlucht Babyn Jar in der Nähe von Kiew, wo im September 1941 mehr als 33.000 Juden von den Nazis ermordet wurden. 80 Jahre später hat der Krieg die Ukraine auf tragische Weise wieder eingeholt. Als Künstlerinnen aus der Ukraine auf der Bühne sangen, stockte allen der Atem. „Wir konnten glücklicherweise Frauen aus Butscha oder Irpin nach Deutschland holen, wäre uns das nicht vor Wochen gelungen, wären sie jetzt wohl nicht mehr hier“, so Leiterin Marina Schubarth. Platz zwei ging an die Gedenkstätte Schlieben Berga und Platz drei an Berliner Schülerinnen und Schüler für einen grafischen Roman über die Erlebnisse und Ereignisse in der Nachkriegszeit in Berlin-Spandau.

Von Knut Hagedorn