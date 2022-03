Franz-Bobzien-Preis 2022: Oranienburgs Bürgermeister beeindruckt von Qualität der Einsendungen

Oranienburg

Alle zwei Jahre können sich Vereine, Initiativen, Schulen, Einzelpersonen oder sonstige Gruppen und Einrichtungen um den mit 3000 Euro dotierten Franz-Bobzien-Preis bewerben. Mit der Auszeichnung wollen die Stadt Oranienburg und die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen Projekte in Brandenburg und Berlin ehren, die in einem besonderen Maße zur Stärkung von Demokratie, Toleranz und Vielfalt beitragen.

Bürgermeister Laesicke beeindruckt von Qualität der Einsendungen

Besondere Beachtung erhalten Projekte, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen und damit ein Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz in unserer heutigen Gesellschaft setzen. Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke zeigt sich beeindruckt von den bislang schon eingegangenen Vorschlägen. „Mit knapp 40 Einsendungen war das Interesse so hoch wie noch nie, das freut uns natürlich ungemein. Zudem sind die Einsendungen auch derart hochwertig, das ist schon sehr beeindruckend.“ Bereits seit Anfang März hat sich eine Jury zusammengefunden, die nun die Einsendungen bewerten wird. Die Preisverleihung wird am 1. Mai stattfinden, Schirmherr ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. 2020 ging der erste Preis an den Berliner Verein „Schlaglicht“ e. V. für das Projekt „Keine Schule, kein Haustier, kein… – Alltag jüdischer Kinder im Nationalsozialismus“.

Von Knut Hagedorn