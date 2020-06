In kleinem Kreis, dafür aber nicht weniger feierlich, wurde am Sonntagnachmittag in der Gedenkstätte Sachsenhausen der „Franz-Bobzien-Preis 2020“ verliehen. Ausgezeichnet wurden drei ganz unterschiedliche Projekte, die jedoch alle eins gemeinsam haben: Sie fördern so wichtige Werte wie Toleranz und Demokratie.