Franziska Kuhl: Pendlerin zwischen Juweliergeschäft und Massagebank

Oranienburg

Schicksalsschläge können ein Leben verändern. Bisher eingefahrene Strukturen werden plötzlich hinterfragt und aufgebrochen. Genau diesen Prozess durchlief auch die 39-jährige Franziska Kuhl. „Ich war vor einigen Jahren schwer erkrankt und die Schulmedizin konnte mir nicht mehr abschließend weiterhelfen. So suchte ich nach Alternativen.“ Die in Velten wohnhafte Unternehmerin fand in Berlin eine Cranio-Sakral-Therapeutin, die ihr nicht nur gesundheitlich helfen konnte – sondern auch ihr berufliches Dasein hinterfragte und veränderte.

Franziska Kuhl verwendet auch verschiedene Musikinstrumente. Quelle: Enrico Kugler

Seit 2004 ist Franziska Kuhl durch ihre Position als Juniorchefin des Juwelierladens Kuhl in Oranienburg bekannt und geschätzt. Doch was nur die wenigsten wissen, seit 2019 hat sich die 39-Jährige ein zweites Standbein aufgebaut und betreibt eine Praxis in der Lehnitzstraße, in der Sie mit ihren Händen heilt. „In der Zeit, als ich sehr krank war, habe ich eine Schamanin aus Sibirien kennengelernt. Die habe ich nach dem Sinn meines Lebens gefragt, und sie meinte, ich soll mit meinen Händen andere Menschen heilen.“ Die Oranienburgerin begann anschließend eine Ausbildung zur Cranio-Sakral-Therapeutin, später erwarb sie auch noch ein Diplom als ausgebildete Hypnotiseurin. „Diese Ausbildung hat mir völlig neue Perspektiven aufgetan, ich habe meinen Körper neu kennengelernt.“

Franziska Kuhl aus Oranienburg. Quelle: Enrico Kugler

Neben ihren Händen arbeitet Kuhl noch mit Klangschalen und Monochords. Ein Monochord ist ein musikinstrumentenähnliches Werkzeug, das aus einem länglichen Resonanzkasten besteht, über den der Länge nach eine Saite gespannt ist. Die Cranio-Sakral-Therapie ist eine alternativmedizinische Behandlungsform, die sich aus der Osteopathie entwickelt hat. Es ist ein manuelles Verfahren, bei dem Handgriffe vorwiegend im Bereich des Schädels, des Nackens, des Zungenbeins, des Thorax, der Wirbelsäule, des Kreuzbeins, des Zwerchfells, des Beckens und der Füße ausgeführt werden. „Mich hat diese Form der Therapie von Beginn an total begeistert und mein Leben verändert. Die Verbindung zwischen meinen Händen, Musik, Berührungen und Reizempfindungen lässt mich den Körper näher kennenlernen.“

Franziska Kuhl (r.) hat eine neue Berufung gefunden. Quelle: Robert Roeske

Großartige Werbung für ihr berufliches zweites Standbein hat die Oranienburgerin bislang nicht betrieben, die Nachfrage ist dennoch vorhanden und nimmt stetig zu. „Viel geht natürlich über Mundpropaganda von zufriedenen Gästen.“ Bevor diese sich jedoch auf die Liege von Franziska Kuhl legen und sich von sinnlicher Musik sowie betörendem Räucherstäbchenduft in eine andere Sphäre entführen lassen, befasst sich die Oranienburgerin näher mit ihrem jeweiligen Gast. „Als erstes findet immer ein Vorgespräch statt, was so circa 30 Minuten dauert.“ Gut gebucht sind auch Hypnosesitzungen, wie Franziska Kuhl verrät. „Da sind natürlich vor allem die klassischen Problemfelder gefragt, wie zum Beispiel Raucherentwöhnung, Abnehmen oder Depressionen.“ Franziska Kuhl verrät aber auch, dass sie viel Zeit mit autistischen Kindern verbringt und dort auch Erfolge verzeichnet. „Das macht einen unfassbar glücklich, wenn man sieht, dass sich die Kinder auf einen einlassen.“

Therapeutische Berufsschiene als langfristiges Ziel

Aktuell pendelt die 39-Jährige noch zwischen zwei Welten. An vier Tagen steht sie Kunden mit Rat und Tat im Juweliergeschäft zur Seite, zweimal die Woche löst Kuhl Sorgen und Probleme von anderen Menschen in ihrer Praxis. „Dass ich diesen Weg für mich gefunden habe, hat mein Leben komplett umgekrempelt. Ich bin gesund, fühle mich gut.“ Das hängt auch damit zusammen, dass Kuhl auch ihren Lebensalltag hinterfragt und umgestellt hat. „Wir leben inzwischen nahezu autark, bauen vieles selber im Garten an und sind so in der Lage, uns fast allein zu ernähren. Auch auf Zucker habe ich komplett verzichtet.“ Beruflich sieht sich Franziska Kuhl auf lange Sicht eher in ihrer Praxis, als im Juweliergeschäft. „Ich sehe hier definitiv meine Zukunft und will mich stetig weiterbilden.“ Wer Interesse hat an einer Behandlung bei Franziska Kuhl, kann sich unter der Nummer 0174/1611803 melden.

Von Knut Hagedorn