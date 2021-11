Freie Fahrt noch vor Weihnachten an Oranienburgs Bahnhof

Oranienburg

Autofahrer, die von der Bernauer Straße in Oranienburg in die Stralsunder abbiegen und den Bahnhof passieren, sollten sich schon mal auf eine Änderung einstellen. Denn an der Einmündung der Willy-Brandt-Straße gegenüber des Bahnhofes gilt bald die Rechts-vor-Links-Regelung. Genauer gesagt gilt diese ab dem 17. Dezember 2021. Dann soll die Straße für den Verkehr freigegeben werden, informierte der Baudezernent der Stadtverwaltung, Frank Oltersdorf, am Donnerstagnachmittag.

Pflasterarbeiten neigen sich dem Ende zu

Momentan laufen die Bauabschnitte fünf bis sieben im Bereich des südlichen Abschnittes der Stralsunder Straße zwischen Fahrradparkhaus und Willy-Brandt-Straße. In der kommenden Woche werden die Pflasterarbeiten an der Fahrbahn voraussichtlich beendet sein, so Oltersdorf. Dann gibt es noch die übliche Liegezeit für den neuen Untergrund. „Damit kann der Fahrverkehr noch vor Weihnachten wieder wie vor Beginn der Baumaßnahme geführt werden“, sagte der Dezernent. Eingeschlossen sind hier insbesondere die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs, die nicht mehr in der Willy-Brandt-Straße parken müssen. Zudem wird der Busverkehr auch seine endgültige Linienführung aufnehmen und die Haltestellen wie vorgesehen bedienen. Einen zu lockeren Gasfuß sollten Kraftfahrer im Bahnhofsbereich nicht haben. Zwischen Kreuzung Schulstraße und Fahrradparkhaus wird künftig Tempo 20 gelten. Zwei Geschwindigkeitsanzeiger werden mit einem grünen Lächeln oder einer roten Trauermine signalisieren, ob die Geschwindigkeit stimmt.

Restarbeiten dauern bis März 2022

Beendet sind die Arbeiten am Bahnhof dann noch nicht. Fußgänger und Radler werden weiterhin kurze Umleitungen in Kauf nehmen müssen. Stellplätze, Gehwege und Grünanlagen werden ab Januar 2022 hergestellt und sollen bis zum März fertig sein. Voraussetzung dafür sei wie immer, dass das Wetter mitspielt und der Winter einen milden Verlauf hat, sagte Frank Oltersdorf abschließend.

