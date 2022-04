Oranienburg

Die Rostocker Kabarettisten Dietrich & Raab wollen mit ihrem brandneuen Programm „Neustart im Endstadium“ wieder an der Pulsader der Zeit sein. Sie gastieren am Freitag, 22. April, um 20 Uhr im Oranienburger Kulturkonsum in der Heidelberger Straße 22.

Die beiden wollen enthüllen, was neue Wandfarben mit Politikmarketing zu tun haben, tummeln sich in der wunderbaren Welt deutscher Bürgerinitiativen und begleiten Wasserwerfende bei ihrer Arbeit. Die beiden Schlafschafe im Wolfspelz, wie sie sich nennen, ordnen die pandemischen Lager und präsentieren exklusive Pläne zur Anschlussverwendung der Pipeline Nordstream 2.

Lebenshilfe soll nicht zu kurz kommen

Natürlich solle auch die Lebenshilfe nicht zu kurz kommen: Dietrich & Raab haben Geheimtipps dabei, mit welchen Sachbüchern man heute die Bestsellerlisten stürmt und wie man Fakenews im Internet erfolgreich bekämpft. Nämlich mit eigenen Fakenews. Die Rostocker wollen bissig, aktuell und rasant sein – ein satirischer Schlagabtausch im Endstadium.

Das Kabarettduo Dietrich & Raab – das sind die beiden Rostocker Christopher Dietrich und Erik Raab. Als Mecklenburg-Vorpommerns satirischster Kabarettexport hat das Duo inzwischen Auftritte in mehr als 250 größeren und kleineren Städten der Republik über die Bühne gebracht. Neben dem gesprochenen Wort sind Gitarre, Geige und Powerpoint ihre schärfsten Waffen.

Die Kabarettisten aus dem Norden sind außerdem Begründer und Mitveranstalter des Rostocker Kabarettpreises um den „Goldenen Koggenzieher“, der 2021 zum 17. Mal vergeben worden ist. Der Eintritt kostet 12,50 Euro. Reservierungen sind unter www.kulturkonsum-ev.de möglich, E-Mail: info@kulturkonsum-ev.de oder per Telefon unter 03301/6 76 07 17.

Von MAZonline