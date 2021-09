Freiwillige Feuerwehren der Stadt Oranienburg kritisieren Personalkonzept

Oranienburg

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oranienburg befinden sich in Aufruhr. Nachdem zuletzt der CDU-Stadtverordnete Christian Howe öffentlich Kritik am Feuerwehrausschuss und dem vorgestellten, aber noch nicht genehmigten Personalkonzept übte, wenden sich nun die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Oranienburg in einem Schreiben, welches der MAZ vorliegt, an die Fraktionen und die Stadtverordnetenversammlung.

Kernpunkt der Kritik ist auch hier das Personalkonzept, welches zur Klärung zentraler Fragen in den Feuerwehrausschuss zurückverwiesen wurde. Unter anderem deshalb, weil die Ehrenamtler nach eigener Aussage nicht in die Erstellung des Konzeptes einbezogen wurden.

Gespräche mit Stadtbrandmeister Marten führen nicht zur Klärung der offenen Fragen

„Aus Sicht der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ergeben sich Fragen im Zusammenhang mit dem durch die Stadtverwaltung eingebrachten Personalkonzept, welche auch in einer gemeinsamen Erörterung mit dem Stadtwehrführer nicht ausgeräumt und aufgeklärt werden konnten“, heißt es eingangs in dem Schreiben.

Oranienburgs Stadtbrandmeister Sven Marten Quelle: Knut Hagedorn

So wehren sich die ehrenamtlichen Brandschützer etwa gegen einen Passus aus dem Personalkonzept. Dort heißt es, dass das ehrenamtliche Engagement spürbar abnehme. „Tatsächlich ist in wesentlichen Teilen der ehrenamtlich organisierten Ortsfeuerwehren das Gegenteil der Fall“, schreiben die Ortswehrführer. Richtig sei, dass es am Tage Zeiten gebe, in denen das Ehrenamt aus beruflichen Gründen partiell schwer auszufüllen sei. Es wird angeregt, die unterrepräsentierten Tageszeiten durch feuerwehrtechnische Angestellte zu kompensieren.

Zudem werde der angestrebte Aufwuchs der hauptamtlichen Kräfte aus Sicht der ehrenamtlichen Feuerwehrleute als eine faktische Einführung einer Berufsfeuerwehr wahrgenommen. Dies sei vor dem Hintergrund der vorhandenen städtischen Infrastruktur und auch aus finanzpolitischer Sicht gründlich zu hinterfragen.

Ortswehrführer wollen besser vertreten sein

Doch auch andere Fragen beschäftigten die Ortswehrführer. So wird in dem Schreiben bemängelt, dass die Räumlichkeiten der Ortsfeuerwehr Innenstadt (Löschzug 2) immer mehr für andere Funktionen genutzt werde. Dadurch werde das ehrenamtliche Leben der Ortsfeuerwehr 2 stark beschnitten. Zudem wünschen sich die Ehrenamtler, in politischen Diskussionen und Entscheidungen besser vertreten zu sein und regen die Einführung der Funktion eines Sprechers der freiwilligen Feuerwehr in den politischen Gremien an.

Das Gebäude der hauptamtlichen Kräfte in der Julius-Leber-Straße beherbergt auch die Ortsfeuerwehr Innenstadt (Löschzug 2). Quelle: Enrico Kugler

Auf MAZ-Nachfrage äußerte sich auch die Stadtverwaltung in Person von Pressesprecher Sebastian Welzel zu dem Schreiben. „Die Stadt hat in keiner Weise vor, den freiwilligen Bereich der Feuerwehr zu schwächen, weniger zu berücksichtigen oder gar eine reine Berufsfeuerwehr einzuführen“, stellt er klar.

Zusätzliche Stelle soll sich um Belange der Freiwilligen Feuerwehren kümmern

Das Personalkonzept sehe tatsächlich zusätzliche Stellen im hauptamtlichen Bereich vor. „Eine davon soll sich speziell um die Belange der freiwilligen Wehren kümmern, zum Beispiel Aus- und Fortbildung koordinieren und vieles mehr.“ Daneben werde im administrativen Bereich weitere personelle Unterstützung gebraucht, auch Themen wie vorbeugender Brandschutz sollen stärker abgedeckt werden.

Eine Berufsfeuerwehr will Oranienburgs Stadtverwaltung nicht einführen, erklärt Stadtsprecher Sebastian Welzel. Quelle: Enrico Kugler

„Im Einsatzgeschehen geht in der Stadt Oranienburg nichts ohne die freiwilligen Kräfte und das soll und wird sich nicht ändern. Nicht zuletzt deshalb laufen auch Planungen zu neuen Gebäuden für die Wachen in den Ortsteilen.

Die freiwilligen Feuerwehrleute sind für den abwehrenden Brandschutz unverzichtbar“, führt Pressesprecher Welzel aus. Der freiwillige Bereich spiele im Personalkonzept keine Rolle, weil die freiwilligen Kräfte kein Personal der Stadtverwaltung sind. Zudem sei die Feuerwehr ohnehin nur ein Teil des Konzeptes.

Weitere Gespräche sollen stattfinden

„Im Ergebnis des Schreibens stellen wir fest, dass es offenbar mehr Kommunikationsbedarf gibt, um den freiwilligen Wehren Sorgen und Befürchtungen zu nehmen. Sachlich wurden den Ortswehrführern alle Informationen übermittelt, weitere Gespräche werden aber stattfinden.“

Der Stadtbrandmeister und Leiter der hauptamtlichen Kräfte, Sven Marten, war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Sein Stellvertreter Jan Fielitz erklärte gegenüber der MAZ, dass man sich mit der Stadtverwaltung dazu bereits besprochen habe und mit den Aussagen von Stadtsprecher Sebastian Welzel konform gehe.

