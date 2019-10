Oranienburg

Punkt 16.24 Uhr legte Thomas Ludwig an dem orangen Klebestreifen Hand an. Es ratschte kurz, anschließend war das Einbahnstraßenschild in der Schulstraße wieder in Betrieb genommen. Wenige Minuten zuvor hatten die Bauarbeiter nach vierwöchiger Bauzeit im Kreuzungsbereich von Stralsunder Straße und Schulstraße...