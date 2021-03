Freudige Nachricht: Oranienburg erhält 2,4 Millionen Euro aus Bundesprogramm

Oranienburg

Oranienburg erhält eine Millionen-Förderung des Bundes. Zusammen mit den Eigenmitteln der Stadt können so insgesamt 5,25 Millionen Euro investiert werden. Dazu der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Oberhavel und das östliche Havelland, Uwe Feiler: „Ich freue mich riesig für Oranienburg und den zukünftigen Schul- und Sportcampus im OT Friedrichsthal. Mit dem Ersatzneubau einer Sporthalle, der integrierten Vereinsnutzung sowie der Errichtung von Außensportanlagen wird sich ein herausragendes Konzept mit Hilfe des Bundes umsetzen lassen“.

Uwe Feiler MdB teilte sogleich die Freude mit dem Bürgermeister der Stadt Oranienburg, Alexander Laesicke: „Oranienburg ist eine der am schnellsten wachsenden Städte im ganzen Land Brandenburg. Neben der allgemeinen Infrastruktur müssen hier auch die weichen Standortfaktoren im gleichen Maße mitwachsen. Eine Beteiligung des Bundes am Schul- und Sportcampus hilft uns erheblich weiter, auch dank der fleißigen Unterstützung des Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler.“

Mit dem Nachtrag zum Bundeshaushalt 2020 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 600 Mio. Euro zur Förderung von Investitionen in kommunale Einrichtungen bereitgestellt. Das Programm mit dem Namen "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur" (SJK) ist beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat angesiedelt. Die Fördermittel für Oranienburg werden in mehreren Tranchen ausgezahlt. Im Jahr 2023 werden 1,665 Millionen Euro überwiesen und im darauffolgenden Jahr noch einmal knapp 700.000 Euro. Zusammen mit den kommunalen Eigenmitteln können so 5,25 Millionen Euro investiert werden.

Uwe Feiler, MdB: „Die Stadt Oranienburg hat sehr gute Vorarbeit geleistet. Das Campus-Vorhaben, welches im „Sozialen Infrastrukturkonzept Kindertagesstätten und Schulen“ (2020-2026) enthalten ist, hat besonderen und überregionalen Charakter und wurde auch deshalb zusammen mit vielen anderen Projekten in der gesamten Bundesrepublik ausgewählt.“

Von MAZonline