Fridays For Future: Ein Eiffelturm für Oranienburg

Mitglieder von Parents 4 Future und Fridays For Future demonstrierten am Freitagnachmittag vorm Oranienburger Schloss. Anlass dazu war der 5. Jahrestag des Pariser Klimaabkommens am 12. Dezember, sagte Sprecherin Nasrin Büttner. Vor fünf Jahren hatten sich die Staaten das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Damit die Stadt Oranienburg innovativ und zukunftsorientiert mit gutem Beispiel vorangeht und ihren Teil auf der lokalen Ebene dazu beiträgt, hatten die Klimaaktivisten eine Erinnerungsstütze in Form eines Eifelturms mitgebracht und stellvertretend an Bürgermeister Alexander Laesicke übergeben. Dabei handele es sich um den „kleinen Bruder“ jenes Eifelturms, den mehr als 500 Parents 4 Future in den vergangenen Tagen von Leipzig aus mit dem Fahrrad über 1100 Kilometer weit nach Brüssel transportiert haben. Dort sei er EU-Politikerinnen und Politikern übergeben worden. In Oranienburg solle der Turm alle Kommunalpolitiker stets an die Maxime erinnern: „Global denken, lokal handeln“.

Bürgermeister Alexander Laesicke nimmt den Eiffelturm entgegen. Quelle: Robert Roeske

Der 15-jährige Caius Hemmerling von Fridays For Future Oranienburg hatte außerdem zwei Umschläge für die Oranienburger Verantwortlichen mitgebracht. Darin hatten die Mitglieder drei Forderungen aufgestellt, erläuterte der Schüler der Torhorst-Gesamtschule. Laut der ersten fordern die Jugendlichen „eine klimaneutrale Kommune bis spätestens 2030 und ein baldiges, offizielles Bekenntnis dazu“. Denn die Stadt Oranienburg muss sich ihrer Vorbildfunktion als Kreisstadt bewusst werden. Zweitens wird die Stadt Oranienburg dazu aufgefordert, „den sofortigen Klimanotstand“ auszurufen – wie bereits weltweit zahlreiche Städte und Gemeinden vor ihr. Drittens wird gefordert, die neue Sachbearbeiterin für Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement, die aktuell im Dezernat 3 Frank Oltersdorf untersteht, als echte Klimaschutzbeauftragte innerhalb der Verwaltung umgesiedelt und dem Bürgermeister direkt unterstellt wird.

Caius Hemmerling von Fridays For Future Oranienburg mit den beiden Briefen für Stadtverwaltung und Stadtverordnetenversammlung. Quelle: Robert Roeske

Bürgermeister Laesicke bedankte sich für die Aktion und den Turm. Gleichzeitig rief er dazu auf, ihm bei Klimaschutzprojekten zu unterstützen. Als Beispiel nannte er ein geplantes Wasserstoffkraftwerk. „Ich stehe dann im Gegenwind“, sagte er und bat dafür um Rückendeckung.

