Fridays For Future: Klimastreik in Oranienburg am Wahlwochenende

Oranienburg

Am 24. September streikt Fridays For Future zum achten Mal weltweit für Klimagerechtigkeit. In Deutschland werden Kinder, Jugendlichen und Erwachsene, dabei auch viele Erstwähler vor der Wahl zum neuen Bundestag laut Stimmung für eine bessere Klimaschutzpolitik machen. Auch in Oranienburg findet dafür wieder ein Demozug statt.

Demo startet am Bahnhof Oranienburg

„Für viele von uns ist das Streiken und das Lautsein die einzige Möglichkeit, uns bei dieser für das Klima so unglaublich wichtigen Wahl und der Zusammensetzung unserer neuen Regierung zu beteiligen. Und dabei werden uns diese heutigen Entscheidungen am meisten treffen“, sagt Caius Hemmerling von Fridays For Future.

Nachdem die Oranienburger Fridays-For-Future-Gruppe im Coronajahr 2020 auf einen traditionellen Demonstrationszug verzichtete, geht es nun am Wahlwochenende wieder los. Unter dem Motto #AlleFürsKlima wollen die Aktivisten auf die Dringlichkeit von effektiven Klimaschutzmaßnahmen in der nächsten Legislaturperiode aufmerksam machen. Beginn ist 15 Uhr am Oranienburger Bahnhof in Willy-Brandt-Straße. Teilnehmer werden aufgerufen, Abstand zu halten oder Maske zu tragen und sich vorher testen zu lassen.

„Dieses Jahr hat uns wohl so krass wie nie zuvor gezeigt, wie ernst und weit fortgeschritten die Klimakrise bereits ist. Wir rufen jeden auf mit uns zusammen auf die Straße zu gehen und danach für Klimagerechtigkeit zu wählen. Da keine große Partei ein 1,5°C-kompatibles Parteiprogramm hat und gleichzeitig uns die Zeit davon rennt, brauchen wir den großen Protest um Veränderungen zu bewirken“, fügt Max Heiduk, ebenfalls Aktivist bei Fridays For Future, hinzu.

Buchlesung in der Stadtbibliothek am 23. September

Einen Tag vorher, am 23.09. um 18:30, laden Parents For Future Oberhavel und Fridays For Future Oranienburg zu einer Buchlesung in der Stadtbibliothek ein. Zu Gast ist Günter Wessel, der aus seinem Buch „Vier Fürs Klima - wie unsere Familie versucht CO2-neutral zu leben“ liest. Darin berichtet er von dem Selbstexperiment und Versuch, den eigenen ökologischen Fußabdruck drastisch zu reduzieren. Mitautorin ist die Journalistin Petra Pinzler. Am Ende schließt sich eine Diskussion zu Buch und Thema an. Besucher*innen werden gebeten sich vorher unter anzumelden. Es gelten die bekannten 3G-Regeln.

