Fridays For Future plant Sitzdemo am Oranienburger Schloss

Am 25. September 2020 findet der nächste globale Klimastreik von Fridays For Future statt. In Oranienburg wird es um 16 Uhr eine Sitzdemo für eine bessere Klimapolitik auf dem Schlossplazz geben. Das teilte die Organisation am Donnerstag mit. Diese soll unter den allgemeinen Corona-Bedingungen wie Abstand und Mundschutz stattfinden.

Hoforchester des Runge-Gymnasiums unterstützt den Klimastreik

„Ein Zurück zum ‘Normal’ bedeutet immer noch ein Zurück zur Klimakrise. Auch während wir uns im Alltag momentan mit anderen Problemen beschäftigen müssen, schreitet diese Krise voran“, sagt FFF-Aktivist Max Heiduk. „Deswegen müssen wir das Thema weiter in der öffentlichen und politischen Aufmerksamkeit halten, um dem Kampf für entschiedene Maßnahmen Nachdruck zu verleihen“, sagt Caius Hemmerling von Fridays For Future.

Die Klimakrise ist nach wie vor eine große Bedrohung. Fridays for Future Oranienburg fordert Klimaneutralität der Kommune bis 2030. So leistet die Stadt ihren Beitrag dazu die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Der Klimastreik wird vom Hoforchester des Runge Gymnasiums unterstützt und musikalisch begleitet. Die Teilnehmer der Demonstration werden aufgefordert eine Mund-Nasen-Bedeckung zu Tragen. Gerne können auch eigene Sitzkissen und Picknikdecken mitgebracht werden“, so Hemmerling weiter.

Von MAZonline