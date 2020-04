Oberhavel

Die Fridays For Future- und die Parents For Future-Aktivisten rufen für diesen Freitag, den 24. April, zum Streik auf: „Wir werden erneut weltweit laut und kämpfen für echte Klimagerechtigkeit und eine faire Zukunft junger Generationen!“, heißt es da. Aufgerufen sind alle Oberhaveler, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Corona-Pandemie „hält uns berechtigterweise davon ab, auf die Straßen zu gehen“, lautet die offizielle Pressemitteilung. Doch: “Die Klimakatastrophe lässt es jedoch nicht zu, den Klimaschutz jetzt hinten anzustellen”, sagt Tobias Fiedler von Fridays For Future Oranienburg . Aufgerufen wird daher am 24. April zum globalen Online-Protest. „Gerade in dieser Krisenzeit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass genau jetzt Klimaschutz überall mitgedacht werden muss. Alle Konjunkturpakete, die jetzt auf den Weg gebracht werden, müssen sozial gerecht sein und neben der Förderung von Beschäftigung und Wertschöpfung gleichzeitig auch den Klimaschutz voranbringen“, heißt es.

Zahlreichen Aktivitäten geplant

Geplant ist am 24. April ein Online-Streik. Im Internet gibt es eine Streikkarte, auf der sich jeder Streikende eintragen kann, der von zuhause mitstreikt: fffutu.re/netzstreik. „Eigentlich erwarten wir hunderte Menschen zu unserer Demonstration, doch nun werden wir von zu Hause aus unbequem“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Streikenden können zudem Fotos von ihrem Demoschild unter den Hashtags „#oberhavel4future“, „#FightEveryCrisis” und „#NetzstreikFürsKlima” hochladen. Ab 12 Uhr wird es einen Livestream im Internet geben, bei dem Beiträge von Rednern aus aller Welt, Beiträge von FridaysForFuture-Ortsgruppen aus ganz Deutschland und Musik von berühmten Künstlern geplant ist. Zu finden sein wird der Stream unter: https://fridaysforfuture.de/livestream/

Die Oranienburger FFF-Ortsgruppe wird sich zudem an einer großen Kunstaktion in Berlin beteiligen und sich dabei vor Ort mit Schildern präsentieren. „Dafür brauchen wir von allen Menschen Demoschilder, die sonst zu unserer Klimastreikaktion gekommen wären. Malt euer Demoschild im Format 80x60 cm auf Pappe und gebt es bis Dienstag (21. April, d.R.), 18 Uhr im Oranienburger Bioladen Naturkost Oranjeboom in der Lehnitzstraße 21 ab - wir kümmern uns darum, dass sie in Berlin mit ausgelegt werden“, erklärt die Ortsgruppe. Alle Infos zu der Aktion gibt es auch unter: https://fridaysforfuture.berlin.

Botschaften am „Tree for Future“

Der im Dezember zum einjährigen Geburtstag der Fridays for Future-Bewegung gepflanzte “Tree for Future” am Skaterpark in Oranienburg gilt der Initiative als Symbol der Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft der jungen und kommenden Generationen. Am kommenden Freitag wird der Baum mit den Forderungen an die Politik, Gedanken zu Krisenzeiten und Wünschen für die Zukunft versehen. Alle Oranienburger sind eingeladen, am 24. April zum „Tree for Future“ zu kommen sich mit einer Botschaft an der Aktion zu beteiligen.

Sollten sich zeitgleich andere Personen dort befinden, wird darum gebeten, die derzeit üblichen Abstandsregeln einzuhalten. “Wir wollen mit diesem Aktionstag zeigen, dass wir trotz der schwierigen Umstände präsent bleiben können und weiterhin konsequente Klimapolitik einfordern”, sagt Nasrin Büttner von Parents For Future Oberhavel

Was hat Corona mit der Klimakrise zu tun?

Eine Menge, wie die Aktivisten erklären. So begünstige die Zerstörung der Lebensgrundlagen, darunter die des Regenwaldes, sogenannte Zoonosen - Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Durch die zerstörten Ökosysteme im Wald kämen Tiere miteinander in Kontakt, die sich vorher nicht begegnet sind - und auch mit Menschen können sich ihre Wege kreuzen. So haben die Viren die Möglichkeit, von einer Spezies zur anderen zu gelangen. „Wir wünschen uns, dass der Satz unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass „die Maßstäbe für unser politisches Handeln sich aus dem ergeben, was uns Wissenschaftler und Expert sagen” ernstgenommen wird und unsere Gesellschaft sowie die Menschen unserer Region sich auch weiterhin vereint hinter die Wissenschaft stellen“. Auf Experten zu hören dürfe in keinem Bereich, weder in der Medizin noch in der Klimaforschung, aus der Mode kommen.

