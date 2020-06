Fridays For Future ruft zur „Critical Mass“ in Oranienburg auf

Oranienburg

Die Jugendbewegung Fridays For Future ruft zur „Critical Mass“ am Mittwoch (17. Juni) auf. Sie soll um 15 Uhr am Oranienburger Bahnhof starten und auch dort wieder enden.

Die ökologische Transformation zu einem klimaneutralen Landkreis und einer grünen Kreisstadt ist auch in Oberhavel von massiver Bedeutung, eine konsequente Verkehrswende ist daher längst überfällig, heißt es in der Pressemitteilung.

Diesen Ansatz sollten auch das Mobilitätskonzept „ Oberhavel mobil 2040“ verfolgen, welches kürzlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, so die Organisatoren weiter.

„Einen Landkreis bis 2040 mobil, aber nicht klimaneutral zu machen, ist nicht bloß weit weg von jedem wissenschaftlichen Konsens, sondern verstößt auch gegen das Ziel, den Landkreis bereits bis 2030 zu gestalten und somit den zwingend notwendigen Beitrag zu leisten, den es braucht, um das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, das existentiell für das Überleben der jungen Generation ist.”, betont Tobias Fiedler, einer der Hauptakteure der Fridays For Future - Bewegung in Oberhavel. “Hier Widerstand zu zeigen und damit das Zeichen zu setzen, wir sind da und wir wollen und müssen auch gehört werden, ist daher so wichtig wie selten zuvor in Oberhavel”, erklärt er weiter.

Das Konzept ist von dieser Idee weit entfernt. Es sieht vor, mehr Straßen als Radwege auszubauen. Und das, obwohl die Situation für Radfahrende in unserem Landkreis kaum schlechter sein könnte, heißt es weiter.

Aus diesem Anlass ruft die Bewegung Fridays For Future alle Oberhaveler dazu auf, gemeinsam mit ihnen an der “Critical Mass” teilzunehmen und zu zeigen: In Oberhavel fährt man Fahrrad. Unsere Straßen gehören uns allen.

Caius Hemmerling, einer der Organisatoren der Jugendbewegung in Oranienburg, ist enttäuscht von dem Kurs dieses Konzeptes. “Wir müssen endlich anfangen, Mobilität neu und innovativ zu denken. Ökologisch und gleichzeitig gleichberechtigt in den Verkehr eingebunden zu werden, sollte kein Privileg sein, sondern zu einer Selbstverständlichkeit werden.”

Die Organisatoren alle Anwesenden darum, sich an die gegebenen Maßnahmen zum Umgang mit dem Coronavirus zu halten, also den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und gegebenenfalls eine Maske zu tragen.

