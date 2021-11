Fridays for Future: Baumpflanzaktion am Skaterpark Oranienburg

Oranienburg

Am Freitag, den 12. November lädt Fridays for Future gemeinsam mit den Parents for Future und der Lokalen Agenda 21 von 13 bis 15 Uhr zu einer öffentlichen Baumpflanzung in der Albert-Buchmann Straße, nahe der Graffitiwände, ein. Gepflanzt wird eine Vogelkirsche, direkt neben dem Tree for Future, einem Feldahorn, den die Bewegung zwei Jahre zuvor mit Unterstützung von „Demokratie leben!“ des Kreisjugendrings Oberhavel gepflanzt hatte.

Weltklimakonferenz in Glasgow endet

Mit der Aktion möchten die Organisatoren auf die an diesem Tag zu Ende gehende Klimakonferenz in Glasgow hinweisen. Die Weltklimakonferenz gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Vereinten Nationen und konnte im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden. „Eigentlich sollten jetzt in Glasgow endlich ausreichende Maßnahmen beschlossen werden, um die Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad weltweit zu begrenzen.

Es gibt auch Schritte in die richtige Richtung, wie die Vereinbarung von 100 Staaten, die Zerstörung ihrer Wälder bis 2030 zu beenden, aber leider reichen die bislang beschlossenen Maßnahmen immer noch nicht aus, um die am meisten gefährdeten Menschen und Gebiete auf unserer Erde sowie uns junge Menschen vor den katastrophalen Folgen der Klimakrise zu schützen,“ sagt Caius Hemmerling, Sprecher von Fridays for Future Oberhavel.

Die Bewegung kritisiert außerdem, dass seitens der Politik und großer Konzerne viele Jahre Maßnahmen zum Schutz der Lebensgrundlagen und Ökosysteme, die für die Menschheit überlebenswichtig sind, ausgebremst und bewusst verzögert wurden – wertvolle Jahre, die nun fehlen und weshalb die Transformation hin zu einer Welt mit 100 % erneuerbaren Energien nun sehr schnell gehen muss. Auch die Lokale Agenda 21 und die Parents for Future fordern seit langem, jetzt endlich schnell zu handeln – auch aus ökonomischen Gründen.

Schließlich müsse allen bewusst sein, dass die Kosten in den nächsten Jahren deutlich steigen, wenn wir nicht unverzüglich aktiv werden. Man müsse aufhören, die Ressourcen der Erde so gnadenlos wie bisher auszubeuten, müsse die Wirtschaft endlich in eine nachhaltige umwandeln, und hier neue Arbeitsplätze innerhalb einer Kreislaufwirtschaft schaffen, um endlich achtsamer mit der Natur umzugehen. „Denn eins ist klar, die Erde braucht uns nicht, wir sie aber sehr wohl“, sagt Eva-Maria Göbel von den Parents for Future.

Kritik an geplanten Baumfällungen in Oranienburg

Die Initiatoren wollen mit der Baumpflanzung auch gegen die vielen geplanten Baumfällmaßnahmen in Oranienburg und Umgebung protestieren. „Wir können es uns mitten in der Klimakrise nicht leisten, auch nur einen Baum, der noch gesund ist, in unseren Städten zu fällen – wir brauchen jeden Baum und jedes Grün, um die Biodiversität zu retten und damit uns selbst, die wir Schatten in heißen Sommertagen am nötigsten haben“, meint Caius Hemmerling.

