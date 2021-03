Am 19. März 2021 findet der siebte internationale Klimastreik von Fridays For Future statt. Weltweit werden Aktivist*innen und Bürger*innen für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze demonstrieren. Auch in Oranienburg planen die Aktivist*innen eine Online-Demo um 14 Uhr.