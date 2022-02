Friedenskundgebung: Oranienburg zeigt sich solidarisch mit der Ukraine

Oranienburg

„Wenn in Oranienburg am Sonnabendvormittag um 10 Uhr die Sirenen gehen, dann wissen wir, es ist eine Übung. Wenn in Kiew, Lemberg oder Charkiw aktuell die Sirenen gehen, dann müssen die Menschen damit rechnen, das Bomben einschlagen.“ Oranienburgs Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann machte am Freitagnachmittag noch einmal deutlich, was viele Menschen momentan umtreibt in Europa – Angst vor einem Krieg. Genau den gibt es aktuell aber in der Ukraine und rund 100 Menschen versammelten sich auf dem Oranienburger Schlossplatz, um gegen den Einmarsch in der Ukraine zu protestieren.

Klare Botschaft aus Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

Mit ukrainischen Fahnen und selbstdekorierten Schildern standen die Menschen auf dem Schlossplatz – die Botschaft war eindeutig. Der Krieg in der Ukraine muss sofort beendet werden und man stehe solidarisch zu den Menschen, die nun Furcht und Angst vor den Kriegswirren haben. „Ich hätte niemals damit gerechnet, das wir noch mal einen Krieg in Europa erleben werden. Ich bin immer noch völlig schockiert über die Ereignisse in der Ukraine“, gewährt Blettermann einen Einblick in sein Seelenleben. Die Friedenskundgebung am Freitagnachmittag wurde von der Oranienburger Stadtverwaltung organisiert. „Wir hatten viele Nachfragen seitens der Fraktionen, in welcher Form wir in Oranienburg ein Zeichen setzen können. So haben wir die Veranstaltung in der Kürze einberufen“, berichtet Blettermann.

Rund 100 Menschen versammelten sich auf dem Schlossplatz. Quelle: Robert Roeske

„Es ist uns allen ein Bedürfnis hier zusammenzustehen und vor allem mit den Menschen in der Ukraine zusammenzustehen“, hob auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke die Wichtigkeit eines solidarischen Zeichens hervor. „Uns allen ist am Donnerstag bewusst geworden, dass sich das Leben in Europa verändert hat. Erstmals seit 1939 hat es wieder einen Angriffskrieg in Europa gegeben“, ergänzt das Stadtoberhaupt. Das politische Parkett Oranienburgs zeigte am Freitag deutlich Präsenz und Empathie mit den Menschen in der Ukraine. Neben diversen Stadtverordneten verschiedenster Fraktionen nahmen auch Kreistags-, Landtags- und Bundestagsabgeordnete an der Friedenskundgebung teil.

Solidaritätsbekunden über alle Grenzen hinweg

Auch der ehemalige Landrat Oberhavels, Karl-Heinz Schröter und Oranienburgs Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke waren auf dem Schlossplatz zugegen. „Es ist einfach sehr wichtig aufzuzeigen, dass es absolut nicht tolerierbar ist, was gerade in der Ukraine passiert. Ich hätte niemals gedacht, das Putin so weit gehen würde und wir müssen nun alle ein deutliches Zeichen setzen, dass es nicht hinnehmbar ist“, zeigt sich auch Linkenpolitiker Olaf Kästner bestürzt. Aber auch Bürgerinnen und Bürger Oranienburgs und auch Vertreter der Wirtschaft beteiligten sich am Protest gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine. „Wir haben bei uns in der Laufgruppe russischstämmige Familien, die in der Ukraine Verwandte haben. Die sind völlig aufgelöst und weinen den ganzen Tag nur. Keiner kann verstehen, was da gerade passiert“, zeigt sich auch Susanne Koczessa tief berührt von den aktuellen Ereignissen in der Ukraine. Die Unternehmerin war selbst oft in der Ukraine und in Russland. Sie kann und will einfach nicht verstehen, was dort gerade vor sich geht. „Ich war in den achtziger Jahren in Kiew und Odessa, aber auch in Russland. Nun zu sehen, dass dort Bomben fallen und Menschen sterben, ist einfach nur schrecklich und nicht ertragbar. Aber deshalb stehe ich heute auch hier, um den Menschen vor Ort zu zeigen, wir sind an ihrer Seite.“

“Bürgermeister für den Frieden“-Fahne wurde gehisst. Quelle: Robert Roeske

Als Zeichen der Solidarität wurde vor dem Oranienburger Schloss noch eine Fahne gehisst – „Bürgermeister für den Frieden“. „Wir hissen traditionell einmal im Jahr diese Fahne, weil wir alle das gleiche wollen – Frieden. In den vergangenen Jahren war dies nie ein großer Akt, da wir alle uns gewiss waren, dass wir in Frieden leben können. Aber gerade in diesen Tagen ist es umso wichtiger und hat noch mehr Bedeutung, diese Fahne zu hissen. Wir wünschen uns alle, dass dieser Krieg dort so schnell wie möglich aufhört“, so ein ziemlich bewegter Bürgermeister abschließend.

Von Knut Hagedorn