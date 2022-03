Mit einer Lesung des berühmten Drehbuchautors Wolfgang Kohlhaase am 27. März, 15 Uhr, eröffnet die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte die Saison 2022 in Lehnitz. Kurz nach seinem 91. Geburtstag wird der Autor gemeinsam mit den Schauspielerinnen Ines Burdow und Bastienne Voss aus dem Buch „Um die Ecke in die Welt“ lesen und sich anschließend den Fragen des Publikums stellen.