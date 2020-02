Nach dem Hin und Her um den Erhalt der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte im Oranienburger Ortsteil Lehnitz gibt endlich wieder gute Nachrichten. So teilte deren Leiterin die Wiedereröffnung der Einrichtung nach der Winterpause mit. Zudem stehen erste Programmhöhepunkte in den nächsten Monaten fest.