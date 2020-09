Mehr als 40 Lehnitzer packten am Sonnabend bei einem Arbeitseinsatz am Friedrich-Wolf-Kulturhaus im Oranienburger Ortsteil mit an, um insbesondere das Gelände rund um das Kulturzentrum wieder auf Vordermann zu bringen. Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD) war nach einem langen Tag am Abend sowohl zufrieden als auch stolz auf die Lehnitzer.