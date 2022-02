Friedrichsthal: Erster Jugendwart für die Feuerwache Nord

Friedrichsthal

Personeller Wechsel an der Spitze der Jugendfeuerwehr in Friedrichsthal. Der bisherige Jugendwart Felix Bugiel hat sein Amt niedergelegt und wird durch Lukas Kunzmann ersetzt. „Ich bin seit zwei Jahren Oranienburgs Stadtjugendwart und die Doppelbelastung ist dann langfristig gesehen schon sehr zeitaufwendig gewesen. Wir haben nun aber in Friedrichsthal eine wie ich finde sehr gute Lösung gefunden“, so der 22-Jährige Bugiel.

Jugendarbeit in Friedrichsthal und Malz schon Wache Nord

Lukas Kunzmann engagierte sich bereits in den Vorjahren sehr intensiv um die Jugendarbeit in der Feuerwehr, da aber noch in Malz. Nun wird sich der 19-Jährige um die Belange beider Jugendfeuerwehren kümmern, wie Felix Bugiel betont: „Lukas Kunzmann hat in Malz tolle Arbeit geleistet, ist sehr engagiert und hat sich viele Qualifikationen erworben. Die Fusion zwischen den Feuerwehren in Friedrichsthal und Malz ist ja beschlossene Sache. Im Jugendbereich agieren wir bereits seit dem Vorjahr gemeinsam, füllen hier schon die Wache Nord mit Leben.“ Im laufenden Jahr soll dann auch die räumliche Trennung ad acta gelegt werden. „Da suchen wir gerade noch nach entsprechenden Lösungen. Aktuell haben die Knirpse aus Malz noch ihre Spinde eben in Malz, wir wollen aber versuchen alle gemeinsam an einem Ort zu beherbergen“, so Bugiel.

Gewinnung von Jugendlichen stagniert durch Corona

Inmitten der Corona-Pandemie stagniert die Gewinnung von Jugendlichen für die Feuerwehr laut Bugiel ein wenig. „Momentan haben wir 19 Jugendliche, aber ich denke wenn die Pandemie überstanden ist, dann wird auch der positive Trend vor Corona sich wieder fortsetzen.“

Von Knut Hagedorn