Eine stabile und ausreichende Internetversorgung ist in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling aktuell wichtiger denn je. In Friedrichsthal sorgt das Fehlen einer solchen Verbindung in einigen Ecken des Ortes jedoch für Frust – Torsten Wieland wandte sich auf der Ortsbeiratsitzung hilfesuchend an Ortsvorsteher Jens Pamperin.