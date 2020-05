Friedrichsthal: Neuer Sportplatz wird zum Knackpunkt

Friedrichsthal

Die Liste der Tagesordnungspunkte für die Ortsbeiratssitzung in Friedrichsthal am Montagabend war kurz. Auf Grund der Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde mit Abstand im Speiseraum der Grundschule an der Friedrichsthaler Chaussee getagt. Als Tagesordnungspunkt stand unter anderem die weitere Nutzung besagter Grundschule auf dem Plan. „Wenn der Schulneubau steht und die Grundschule komplett umgezogen ist, wird das Gelände an die städtische Wohnungsbaugesellschaft übergehen“, stellte Friedrichsthals Ortsvorsteher am Montagabend klar. Der Antrag dazu war mit nur einer Gegenstimme vom Stadtparlament genehmigt worden. Ziel sei es, in dem Gebäude bezahlbaren Wohnraum für die Friedrichsthaler zu schaffen, so Pamperin weiter. Wann es allerdings so weit sein wird, ist derzeit schwierig abzuschätzen – die Fertigstellung des Schulneubaus könnte sich verzögern. Bei Tagesordnungspunkt fünf ging es in der Mitteilungsvorlage um den Umgang mit zukünftigen Starkregenereignissen. „In der Ortslage ist nur die Friedrichsthaler Chaussee als kritischer Punkt einzustufen“, berichtete Jens Pamperin den Anwesenden. Um dem entgegenzuwirken hatte der Ortsbeirat einen Prüfantrag eingebracht, nach dem der Kostenrahmen für einen grundhaften Ausbau der Straße bestimmt werden soll. Auch dieser wurde von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt.

Sportplatz wird zum Ärgernis

Als Knackpunkt stellte sich der Neubau des Sportplatzes und der Turnhalle heraus. „Der neue Rasenplatz hat zwar die gleiche Fläche wie der bereits vorhandene, ist aber deutlich schmaler und damit nicht mehr für den Kinderspielbetrieb zugelassen“, machte Pamperin das Problem deutlich. „Die Fußballer sind natürlich darüber verärgert, dass man nicht mit ihnen geredet hat.“ Jetzt müsse zwischen der Stadt Oranienburg und dem Verein vermittelt werden, so der Ortsvorsteher weiter. Weiteren Klärungsbedarf gibt es ebenfalls bezüglich des alten Vereinsheimes. „Wenn es am jetzigen Standort stehen bleibt, steht es nach Fertigstellung des Schulneubaus mitten auf dem Schulhof“, machte Pamperin deutlich und regt nochmals eine mögliche Teilnutzung der neuen Sporthalle durch den Verein an. Doch auch der Neubau der Sporthalle könnte zum Problem werden, wie eine Friedrichsthaler Bürgerin anmerkte. Es sei versprochen worden, dass die neue Halle die gleichen Maße haben würde wie die alte. „Aber was, wenn die Umkleiden nicht wie jetzt außen angebaut, sondern in die Halle integriert werden?“, fragte sie. Damit würde die für den Sport nutzbare Fläche erheblich weniger werden. „Dazu werde ich mich schnellstmöglich mit dem Bauamt der Stadt Oranienburg in Verbindung setzen, um diese offenen Fragen zu klären“, versprach Jens Pamperin.

