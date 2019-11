Friedrichsthaler Sporthalle wird bei Schneefall gesperrt

Friedrichsthal

Ärger um die Sporthalle in Friedrichsthal: Wie auf der Ortsbeiratssitzung am Montag bekannt wurde, gibt es Probleme mit der Sporthalle im Oranienburger Ortsteil. Bürgermeister Alexander Laesicke und Ortsvorsteher Jens Pamperin bestätigten, dass die Halle bei Schneefall geschlossen werden muss. Es darf dann kein Trainingsbetrieb mehr stattfinden. Grund dafür sind zum einen Richtlinien, die in den letzten Jahren wesentlich strenger geworden sind. Zum anderen sei die Statik der in die Jahre gekommenen Halle bei starkem Schneefall gefährdet. „Die Sporthalle ist nicht zu retten“, so Alexander Laesicke.

Neues Vereinsgebäude wird geprüft

Anfänglich sollte die Sporthalle laut Planung nur um einen neuen Sozialtrakt erweitert werden. Aus diesen Gründen wird die Halle an der Friedrichsthaler Chaussee auch in den nächsten fünf Jahren abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Damit die beiden ansässigen Schulen und Vereine in dieser Zeit nicht ohne ein Dach über dem Kopf auskommen müssen, wird zuerst die neue Halle gebaut. Das geschieht im Rahmen des geplanten Schulneubaus. Außerdem wird gerade durch die Stadt Oranienburg geprüft, ob ein neues Vereinsheim für den SV Friedrichsthal in den Neubau integriert werden kann. Das alte Vereinsheim würde sonst mitten auf dem neuen Schulcampus stehen. Mit der Integration würde man auch Synergieeffekte schaffen, wenn sich Schulen und Vereine Gemeinschaftsräume wie Umkleiden teilen würden. „Es wäre eine gute Lösung für die Schulen und Sportvereine“, findet auch der Bürgermeister.

Alte Turnhalle Friedrichsthal Quelle: ENRICO KUGLER

„Ziel muss die Integration des Vereinsheims in den Neubau sein. Ich stehe dazu auch in permanentem Kontakt zum Bauamt“, erklärt Ortsvorsteher Jens Pamperin. 16 statt ursprünglich zehn Millionen Euro sind für den Schulneubau im Haushalt eingeplant. Die neue Grundschule Friedrichsthal soll 2-zügig betrieben werden und einen integrierten Hort besitzen. Die Grundschule beinhaltet Klassenräume und Gruppenräume, eine Aula mit Essensausgabe, einen Verwaltungstrakt und Nebenräume. Zukünftig sollen Schule und Sporthalle zu einem „Schul- und Sportcampus“ zusammengefasst werden. Geplanter Baubeginn er zweizügigen Schule ist April 2020, etwa 320 Mädchen und Jungen sollen dort Unterricht erhalten können.

Von Stefanie Fechner