Friseurmeisterin Monique Müller: 16 500 Euro für Umbau und Hygieneschutz

Mehr als 1000 Kunden werden jeden Monat in einer der beiden Filialen von „ Monique Müller Friseure“ in Hennigsdorf und Oranienburg bedient. Einbußen im sechsstelligen Bereich nennt Jörg Carda, der das Unternehmen gemeinsam mit der Friseurmeisterin Monique Müller leitet. Doch um die strengen Auflagen zu erfüllen, ist noch einmal erheblich investiert worden. 16 500 Euro haben Umbaumaßnahmen und die Anschaffung von Hygienemitteln und Mundschutz gekostet. Dazu gehören 2000 Atemschutzmasken, denn jeder Kunde soll eine Maske vom Salon erhalten. Hinzu kommen 2000 Einmalumhänge und 14 000 Einmalhandschuhe.

Schutzwände eingebaut

Zwischen den Stühlen sind in beiden Filialen transparente Schutzwände eingebaut worden. Auch Kinder sind willkommen, sofern sich alle Schutzmaßnahmen bei ihnen durchführen lassen. Preise sollen vorerst nicht erhöht werden. „Der Neustart ist ein Experiment in einer schweren Zeit. Auch für die anderen Friseure empfinde ich Mitgefühl. Wir sitzen alle im selben Boot“, sagt Monique Müller.

Vorzeitige Schließung

Es war das Corona-Virus und die damit verbundenen Auswirkungen, welche das Unternehmen ab dem 19. März in die Knie zwangen. „Wir hatten uns damals – es fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an – entschlossen, schon vier Tage vor der Bund-Länder-Vereinbarung vom 22. März aus Sicherheitsgründen unsere Friseursalons in Hennigsdorf und Oranienburg zu schließen“, sagt Jörg Carda. „Die zu diesem Zeitpunkt ständig und rasant ansteigenden Infektionszahlen, eine etwas unübersichtliche Nachrichtenlage zum Virus und letztendlich unsere Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden waren die entscheidenden Faktoren für diesen durchaus riskanten aber mutigen Schritt. Natürlich waren wir uns bewusst, welches wirtschaftliche und persönliche Risiko wir mit diesem Entschluss eingingen. Der gesellschaftliche Nutzen dieser Entscheidung stand aber immer im Vordergrund. Wir wollten einen Teil dazu beitragen, sich auftuende Infektionsketten zu unterbrechen.“

Online-Seminare

„Wenn man die heutigen Infektionszahlen betrachtet, ist es der gesamten Gesellschaft, mit einem hohen Maß an Selbstdisziplin und durchaus hohen eigenen Entbehrungen gelungen, die Neuinfektionen auf einen Wert zu drücken, der es ermöglicht erste Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens wieder zu öffnen“, erklärt Monique Müller. Das Unternehmen habe sich in den langen 46 Tagen des Shutdowns intensiv auf den Tag der Wiedereröffnung vorbereitet. Jeder Mitarbeiter hat motiviert an vielen Onlineseminaren teilgenommen. Thema waren dabei Schnitt, Farbe, Kundenberatung und vieles mehr.

Öffnungszeiten bleiben

„Schon relativ schnell war in der unternehmerischen Führungskreis klar, dass es keinen Re-Start ohne dringend erforderliche Maßnahmen zum Schutz unserer geschätzten Mitarbeiter und Kunden geben wird. Ganz schnell haben wir einen eigenen und sehr umfangreichen Maßnahmenplan erarbeitet. Diesen haben wir in den sechs Wochen des Shutdowns immer wieder der aktuellen Lage und den gegebenen Umständen entsprechend angepasst“, erklärt Jörg Carda. „Wir haben unsere saloninternen Ablaufpläne komplett verändert und die Situation um die eigentliche Friseurdienstleistung den neuen Sicherheitsstandards angepasst. Wir haben umfangreiche Umbauten durchgeführt um unsere Kunden während der durchzuführenden Dienstleistung auch räumlich von anderen Kunden zu trennen.“ Durch diese besondere Maßnahme seien wirtschaftlich wichtige räumliche Arbeitsplätze „geopfert“ worden. „Diesen ganz sicher einhergehenden und daraus resultierenden Umsatzverlust können wir auch nicht durch eine Ausdehnung der Öffnungszeiten kompensieren. Es ist ganz klar, dass unsere Kundschaft in der Regel nicht vor 8 Uhr und nach 20 Uhr zum Friseur gehen möchte. Unsere Teams werde aber alles Mögliche tun, um jeden einzelnen Kunden schnellstmöglich seinen Friseurtermin zu ermöglichen.“

