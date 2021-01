Für Siegfried Blüthgen beginnt die Badesaison im September und endet im April. „Baden, wenn es warm ist, kann ja jeder“, behauptet der 68-Jährige, bevor er mit buntem Kostüm und Schwimmflossen am Bollwerk in Oranienburg in die Havel plumpst. Auch sein Sohn Kevin, 39 Jahre, macht den Spaß mit.